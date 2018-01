ADAC schließt seine Geschäftsstelle in Coburg

Der ADAC schließt zum 31. März 2018 seine Geschäftsstelle auf der Mauer in Coburg. Diese Entscheidung hat der zuständige ADAC-Regionalclub Nordbayern getroffen.



Von der Schließung betroffen sind drei Mitarbeiter, darunter zwei in Teilzeit.



Sie waren am vergangenen Freitag in der Regionalclub-Zentrale in Nürnberg informiert worden.



Zu den Hintergründen der Schließung ist noch nichts bekannt.