ADAC: Geschäftsstelle in Coburg "nicht mehr wirtschaftlich"

Der ADAC schließt spätestens zum 31. März 2018 seine Geschäftsstelle auf der Mauer in Coburg. Nachdem die Pressestelle des Automobilclubs/Regionalclub Nordbayern am Dienstag noch keine Stellung dazu nehmen wollte, folgte nun am Mittwoch eine Erklärung. "Die Vorstandschaft und Geschäftsführung des ADAC Nordbayern e.V. haben sich dazu entschlossen, die Geschäftsstelle an der Mauer 9 in Coburg zu schließen", heißt es darin. Und weiter: "Der Grund hierfür liegt in der fehlenden Wirtschaftlichkeit der Geschäftsstelle. Trotz umfangreicher Modernisierungen in den letzten Jahren und fortlaufenden Werbemaßnahmen werden die Serviceleistungen und das Warenangebot nur unzureichend von den Mitgliedern aus Coburg und Umgebung angenommen. Aus oben genannten Gründen, aber auch um seiner Sorgfaltspflicht im Hinblick auf die Mitgliedsbeiträge nachzukommen, entschied sich der ADAC Nordbayern e.V. die Geschäftsstelle zu schließen. Ab wann genau die Geschäftsstelle geschlossen sein wird ist abhängig von der Einigung mit dem Betriebsrat und den in Coburg beschäftigten Kolleginnen und Kollegen. Die Schließung wird jedoch spätestens zum 31. März 2018 erfolgen."



Keine betriebsbedingten Kündigungen

Aktuell finden noch Gespräche mit den insgesamt drei Mitarbeitern statt, wie der ADAC mitteilt. Ziel sei es, den Betroffenen einen alternativen Arbeitsplatz innerhalb des ADAC Nordbayern anzubieten. Betriebsbedingte Beendigungskündigungen werde es nicht geben.



Die von Coburg aus nächstgelegenen ADAC-Geschäftsstellen befinden sich in Bamberg, Suhl und Bayreuth.