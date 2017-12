Acht Coburger BBCler waren am Ende zu platt

Lange hatte ein personell extrem gebeutelter BBC Coburg ohne vier Verletzte beim deutschen Basketball-Rekordmeister Bayer Giants Leverkusen bravourös gekämpft und zur Halbzeit gar mit 15 Zählern geführt, am Ende verließen die acht tapferen Oberfranken jedoch die Kräfte und sie mussten die Heimreise mit einer 65:77 (29:44)-Niederlage im Gepäck antreten.

In Anbetracht winterlicher Witterungsverhältnisse grenzte es an ein Wunder, dass die Coburger Delegation die Leverkusener Ostermann-Arena überhaupt pünktlich erreichte. Es war eine zahlenmäßig überschaubare Abordnung aus Oberfranken, denn durch den verletzungsbedingten Ausfall von Christopher Wolf, Eividas Molosciakas, Daniel Stawowski und Sinan Özdil standen Headcoach Derrick Taylor gerade acht Akteure zur Verfügung.

Die dünne Personaldecke machte sich zunächst aber nicht weiter bemerkbar, denn der BBC präsentierte sich am Rhein von Beginn an couragiert und ging nach einem Halbdistanztreffer von Kevin Eichelsdörfer sowie zwei erfolgreichen Freiwürfen von Byron Sanford Mitte des Auftaktviertels zum ersten Mal in Führung (10:11, 5.).

Ein Korbleger von Jordan Burris und Steffen Walde doppelt von der Linie besorgten den Gästen nach sieben Minuten gar einen zweistelligen Vorsprung (15:25). Der Kalifornier Burris war es auch, der trotz der Eiseskälte vor der Halle drinnen nun richtig heiß lief: Sage und schreibe viermal netzte der Forward im zweiten Abschnitt vom Perimeter ein, eine Burris-Bombe traf aus über acht Metern den Giants-Korb. Walde erhöhte von der Freiwurflinie mit der Halbzeit auf 29:44 (20.).

Kurz nach Wiederbeginn gesellte sich dann kurzzeitig auch noch Max von der Wippel zum BBC-Lazarett, als er im Nahkampf am Brett einen Ellbogen abbekam. Der Center konnte aber nach kurzem Durchschnaufen weiter mitwirken.

Apropos Durchschnaufen: Der Mini-Rotation der Vestestädter ging jetzt nach und nach die Puste aus und die Trefferquote im Angriff wanderte in den Keller. Gerade einmal neun Pünktchen gelangen den Oberfranken im dritten Viertel, zu allem Überfluss musste Jordan Burris wegen eines Cuts an der Oberlippe ebenfalls auf der Reservebank Platz nehmen. Nach 30 Minuten war das Polster des BBC auf sechs Punkte zusammengeschmolzen (47:53 30.). Jordan Burris eröffnete den Schlussakkord mit seinem fünften Treffer von Außen zum 49:56. In der Folge jedoch ließen bei den "tapferen Acht" von der Itz die Kräfte weiter nach. Nacheinander holten sich nun Burris und von der Wippel ihr viertes persönliches Foul ab. Giants-Flügel Tim Schönborn, am Ende mit 19 Punkten Topscorer bei den Hausherren, erzielte von der Freiwurflinie die erste Leverkusener Führung seit den Anfangsminuten (60:59, 35.).

Das Momentum war nun eindeutig auf Seiten des deutschen Rekordmeisters und mit einem 17:6-Lauf sicherten sich die "Riesen vom Rhein" gegen jetzt komplett platte BBCler sowohl den Heimsieg als auch den direkten Vergleich.

Am Sonntag erwartet der BBC Coburg um 16 Uhr Tabellenführer scanplus baskets Elchingen zur letzten Partie dieses Jahres in der HUK-Arena.