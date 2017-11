A73 bei Rödental: Karambolage mit sieben Autos führt zu dreistündiger Vollsperrung

Zu einer Vollsperrung der A73 bei Rödental hat am Sonntagabend ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen geführt, wie die Polizei berichtet.Gegen 21.00 Uhr war eine 30-Jährige aus dem Landkreis Coburg mit ihrem Kleinwagen auf der A73 in Richtung Norden unterwegs. Kurz vor der Itztalbrücke verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schleuderte in die Mittelleitplanke.Der Wagen kam auf der linken Fahrspur entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Bei dem Versuch, dem verunglückten Auto auszuweichen, kam es zu mehreren Auffahrunfällen und Kollisionen beim nachfolgenden Verkehr. Insgesamt sechs Fahrzeuge waren darin verwickelt. Bei den Folgekollisionen wurden zwei Personen leicht verletzt, es entstand ein Gesamtschaden von rund 20.000 Euro. Die Autobahn war für rund drei Stunden gesperrt.Drei der Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Verkehrspolizei Coburg hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.