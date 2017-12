A73 bei Coburg: Geisterfahrt und mehrere Unfälle - neue Verkehrsführung macht Probleme

Zwei Verletzte bei insgesamt drei Unfällen



Aufgrund der kürzlich geänderten Verkehrsführung kam es an der Anschlussstelle Ebersdorf auf der A73 zuletzt zu mehreren Unfällen. An Heiligabend fuhr zudem ein 77-Jähriger in falscher Richtung auf die Autobahn Am Abend des Zweiten Weihnachtsfeiertages kam es an der Autobahnanschlussstelle gleich zu zwei Unfällen. Wie die Polizei mitteilt, kam es um 18:30 und 22:30 Uhr zu Zusammenstößen zwischen zwei nebeneinanderfahrenden Autos.Die Verkehrsführung an der Anschlussstelle Ebersdorf b. Coburg und der Bundesstraße 303 ist nun seit einer Woche geändert und es kommt immer wieder zu Unklarheiten bei der Benutzung der einzelnen Fahrstreifen. Die Polizei weist deshalb noch einmal darauf hin, dass in Richtung Coburg der linke der drei Fahrstreifen auf der Bundestraße 303 weiter in Richtung Niederfüllbach und Coburg führt. Der mittlere der drei Fahrstreifen führt auf direkten Wege auf die neue Auffahrtrampe der Autobahn A73 in Richtung Suhl und Erfurt. Der rechte der drei Fahrstreifen bleibt der Kreisstraße CO 13, die Ortsumgehung von Ebersdorf, vorbehalten.Neben einem Geisterfahrer der während der Weihnachtstage in falsche Richtung auf die Autobahn bei Ebersdorf auffuhr verzeichnete die Polizeiinspektion Coburg bislang drei Verkehrsunfälle bei denen zwei Fahrzeugführer verletzt wurden.Die einzelnen Fahrstreifen sind zum einen deutlich durch die neue über Kopf Beschilderung und zum anderen durch große Buchstaben mit Richtungsweisung auf der Fahrbahn erkennbar. Die Polizeiinspektion Coburg bittet alle Fahrzeugführer an dieser Örtlichkeit besondere Vorsicht und Rücksichtnahme walten zu lassen.