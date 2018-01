A73 bei Coburg: Autofahrerin erfasst Schwan

Auto erfasst Schwan:

Am Donnerstag (11. Januar 2018) hat ein Autofahrer einen weißen Schwan auf der A73 zwischen den Anschlussstellen Ebersdorf und dem Parkplatz Coburger Forst erfasst. Gegen 8 Uhr morgens erhielt die Polizei eine Meldung, dass sich mehrere Tiere auf der Fahrbahn der A73 tummeln würden.Wie die Beamten berichten, schickten sie eine Verkehrswarnmeldung und machten sich auf den Weg zwischen den beiden Anschlussstellen. Noch während der Anfahrt der Polizei erfasste ein "Ford Galaxy" eines der Tiere. Die Polizisten konnten lediglich das verendete Tier von der Fahrbahn räumen.Die Fahrerin des Autos blieb unverletzt. Am Auto selbst entstand ein Schaden an der Frontschürze.