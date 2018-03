A-Team zuhause auf Platz 3

Am Ende stand das A-Team des TV Ketschendorf auf Platz 3 nach einem langen Turnierabend. Trainer André Heller zeigte sich zufrieden: "Es war zwar noch ein bisschen wacklig, aber unsere Choreografie kommt beim Publikum gut an", freute er sich. Die ersten drei Plätze lagen laut Heller eng beieinander, aber auch ein Sieg des Abends hätte das Saisonergebnis nicht verbessert.Einen ausführlichen Bericht über das Tanzturnier am Samstagabend sowie Fotos finden Sie hier . Dieses infrankenPLUS-Angebot ist für Abonnenten unserer Zeitungstitel kostenlos.