A 73: Neue Auffahrt bei Ebersdorf fertig

Das größte Straßenbauprojekt in der Geschichte des Landkreises Coburg ist fertig: die Umgehung der CO 13 für Ebersdorf. Am Donnerstagnachmittag wird die Strecke offiziell für den Verkehr freigegeben. Seit Mittwoch ist auch ein Teil der neu gebauten Anschlussstelle zur A 73 wieder befahrbar. Von Sonnefeld aus kommen, kann man nun direkt auf die Autobahn in Richtung Suhl auffahren.