Zu wenig Meeresfrüchte in "Frutti di Mare"-Nudeln: Mann in Coburg rastet aus

Ein 46-jähriger Mann hat bei einer Pizzeria in Coburg am Sonntag gegen 19 Uhr Nudeln mit Meeresfrüchten bestellt. Jedoch war er mit seinem Essen nicht zufrieden: Seiner Ansicht nach, befanden sich zu wenig Meeresfrüchte in seiner Pasta "Frutti di Mare".



Deshalb machte sich der 46-Jährige auf, um sich direkt bei Inhaber zu beschweren und das Problem aus der Welt zu räumen. Es kam zum Streit, wobei der 46-jährige seine Bestellung mit voller Wucht auf den Tresen klatschte, so dass die Nudeln im ganzen Verkaufsraum verteilt wurden. Außerdem packte er auf dem Weg nach draußen eine 41-jährige Pizzeria-Mitarbeiterin am Arm und drückte sie gegen den Türrahmen.



Der 46-jährige bekommt jetzt eine Anzeige wegen Körperverletzung. "Wo er in Zukunft seine italienischen Spezialitäten bestellten möchte, ließ der Beschuldigte offen...", heißt es abschließend im Bericht der Polizei Coburg.