Wenn die Beute in der Praxis liegt

"Oh, hier steht, dass man in Frankreich die Einbrecher früher mit der Gelatine hingerichtet hat". Der schwerhörige Friedrich sitzt mit seiner Frau Frieda im Wartezimmer einer Arztpraxis - sehr zum Vergnügen der wartenden Patienten entwickeln sich da so manche Gespräche mit viel Verdrehungen und Verwirrungen. Die Theatergruppe der Staatlichen Realschule Neustadt stellte ihr neues Stück vor: "Die Ganoven-Praxis".

Theater in der Schule - das ist sicherlich auch, wenn der der Klassenclown mal wieder seine Späße treibt und die Lehrer zur Weißglut bringt. Diese Form von Theater findet fast täglich in irgendwelchen Klassen und Schulen statt, hat aber eigentlich nichts mit Schultheater zu tun. Denn hier geht es darum, dass Lehrer und Schüler ein Theaterstück proben, bis es so gut ist, dass sie es vor Mitschülern und Eltern spielen können. Auch an der Staatlichen Realschule Neustadt gibt es eine Theatergruppe, in der talentierte Schülerinnen und Schüler Stücke einstudieren. Schultheater ist wichtig, weil man spielerisch lernt, an einer großen Sache zusammen zu arbeiten und eine bestimmte Rolle zu übernehmen. Es ist eine Herausforderung, gemeinsam die Bühne zu gestalten und Texte zu lernen. Auch wenn nicht jeder auf der Bühne steht: Alle Mitwirkenden sind wichtig.



Probe an den Nachmittagen

Seit Beginn des Schuljahres 2016/17 hatte die Theatergruppe der RS Neustadt wieder ihre Proben aufgenommen. Auch aus den neuen 5. Klassen meldeten sich vier interessierte Nachwuchsdarsteller. Ausgesucht wurde die Kriminalkomödie "Die Ganoven-Praxis" von Viola Schößer. Jede Woche wurde in den Nachmittagsstunden geprobt, Kostüme zusammengestellt und Kulissen gebaut. Im Laufe des Schuljahres wird die Gemeinschaft in der Theatergruppe immer enger, "denn die Gruppendynamik ist besonders wichtig für das Gelingen eines Stückes", so die Leiterin Marion Meßbacher, die unterstützt wird von den Lehrerkollegen Anna Bias und Simon Möckel. Zwei gemeinsame Tage der gesamten Theatergruppe gab es Anfang Mai auf dem Weinberg bei Rödental. "Hierbei zeigte sich auch, dass die Neuen sich bereits gut eingespielt hatten", so Marion Meßbacher.



Immer wieder Szenenapplaus

Dann war es endlich soweit: Premiere vor über 120 Gästen: Eltern, Geschwister, Mitschüler, Lehrkräften und natürlich Mitglieder des Elternbeirats waren begeistert. Das gut 90-minütige Stück mit Irrungen und Verwirrungen, aufgeführt in zwei Akten, mit großer Pause, forderten die Zuschauer immer wieder zu Szenenapplaus heraus. Nach dem Bankraub in der kleinen Stadt und dem vermeintlich guten Versteck der Beute in einer Arztpraxis, ging es immer wieder hoch her. Der schwerhörige Friedrich und seine egozentrische Ehefrau Frieda, die immer wieder gekonnt in Ohnmacht fallende Wahrsagerin, die Sprüche klopfende Punkerin mit ihrer Ratte, das dreiste Bankräuber-Duo oder die nicht immer ganz so glücklich agierenden Polizisten - die Leistungen aller Darstellerinnen und dem einen Darsteller waren mehr als beeindruckend, teils schon professionell. Auch der Chef, Realschuldirektor Ronald Bänisch, zeigte sich begeistert von der Aufführung und dem, was hier geleistet worden ist. Am darauffolgenden Tag gab es noch einmal eine Vorführung, bei der wieder über 120 Gäste begeistert applaudierten.





Mitwirkende



Emelie Krause Kl. 7e / Arzt), Anke Heilingloh (7e / Arztfrau), Nina Engel (7e / Arzthelferin), Vivien Stedefeld (7e) und Lilly Kindler (5d) - die Bankräuber, Enya Heusinger (7d / Wahrsagerin), Alba Honold (5a / Friedrich), Margarita Masi (8f/ Frieda), Ann-Marie Schilling (6c / Lieselotte), Alina Keßler (5d / Peter), Alina Stang (7c / Bäuerin Heidi), die Polizisten

Svenja Apfel (9c) und Hannah Knauer (6c), Jennifer Thauer (8b / Punkerin) und der einzige "richtige Mann" in der Theatertruppe, Klempner Simon Steiner (5d). Che