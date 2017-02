Weitramsdorfer Kampfgeist beim 20:20 belohnt

Schon im Hinspiel erkämpfte sich der TSV Weitramsdorf den ersten Punkt seit Jahren beim favorisierten HC 03 Bamberg. Auch im Rückspiel ist der TSV mit einem Punktgewinn mehr als zufrieden und sollte den Klassenerhalt in der Bezirksoberliga schnell realisieren können.

Nach den guten Leistungen in den letzten Spielen hatte sich Weitramsdorf für das Heimspiel gegen Bamberg viel vorgenommen. Unglücklicherweise konnte man das in der ersten Halbzeit nicht wirklich umsetzen.



TSV Weitramsdorf gegen

HC 03 Bamberg 20:20 (7:10)

In der Abwehr war man oftmals zu langsam auf den Beinen, so dass Bambergs bekanntes Angriffsspiel nicht so gut wie erhofft unterbunden werden konnte. Bamberg schaffte es, sich auf 4:8 abzusetzen. Im Angriff scheiterten die TSVlerinnen zu oft an der unorthodox agierenden Torhüterin.

Somit kam der TSV in Halbzeit eins nur auf sieben Tore. Aber auch Bamberg biss sich in manchen Szenen die Zähne an den TSV-Torhüterinnen aus. Mit einem Halbzeitstand von 7:10 gingen die Mannschaften in die Kabinen.

"Es ist noch alles drin und nichts verloren" - so der Tenor in der Pausenansprache. Das wollten die Weitramsdorferinnen auch zeigen. Die Abwehr, um eine sehr gut spielende Melanie Eberlein, stand nun auch besser. Allerdings konnte Bamberg die TSVlerinnen auf Abstand halten (9:12; 10:14; 13:16; 15:18). Im Angriff hatte die Heimmannschaft nun auch zwingendere Aktionen, wobei die Gäste im immer hitziger werdenden Spiel die TSVlerinnen nur noch rüde am Torerfolg hindern konnten. Das spiegeln vor allem die gegebenen Siebenmeter wieder. Weitramsdorf konnte elf Siebenmeter auf seiner Seite verbuchen - Bamberg dagegen bekam über 60 Minuten nur fünf zugesprochen. Der gut pfeifende Schiedsrichter aus Weidhausen hatte alle Hände voll zu tun, die Gemüter immer wieder zu beruhigen.

Bamberg wähnte sich wohl schon als Sieger, aber Weitramsdorf ackerte bis zum Schluss und wollte sich nicht geschlagen geben (16:19; 17:19; 18:19). Im vorletzten TSV-Angriff gelang Weitramsdorf das erste Mal das Unentschieden (20:20). Bamberg konnte nichts mehr dagegensetzen und somit endete das Spiel mit einem gerechten Unentschieden.







Leserbrief

"Unser Hobby - keine Bundesliga!"



Der TSV Weitramsdorf verlor in der Handball-Bezirksoberliga zwei Punkte am "Grünen Tisch" gegen HSG Fichtelgebirge:



Das Auswärtsspiel gegen die HSG Fichtelgebirge II am 14. Januar um 19.45 Uhr wurde von Seiten des TSV Weitramsdorf nach Absprache mit der HSG Fichtelgebirge aufgrund des Wetters abgesagt. An diesem Wochenende herrschte auf den Straßen das absolute Winterchaos. Die Spielerinnen des TSV hatten große Bedenken nach dem Spiel etwa gegen 22.15 Uhr gut nach Hause zu kommen. Wir spielen hier keine Bundesliga - wir betreiben das als Hobby.

Nach einem Telefonat mit den Verantwortlichen im Fichtelgebirge und deren absolutem Verständnis, wurde das Spiel offiziell verlegt. Dies geschah auch nach Rücksprache mit der spielleitenden Stelle. Seit diesem Tag hat Weitramsdorf versucht einen neuen Termin zu finden. Der TSV schlug viele Termine vor, auch unter der Woche oder an Freitagen.

Weitramsdorf war auch bereit, zweimal am Wochenende aufzulaufen. Von Seiten der HSG Fichtelgebirge gab es aber nur Ablehnung. Es wurde kein einziger Termin vorgeschlagen!

Obwohl die spielleitende Stelle über dieses unkooperative Verhalten informiert wurde, entschied diese, dass die Punkte - da kein neuer Termin gefunden wurde - an Fichtelgebirge gehen. Weitramsdorf ist über dieses Verhalten mehr als enttäuscht. Die HSG hätte von Anfang an mit offenen Karten spielen und einer Verlegung nicht zustimmen sollen. Beim TSV ist der Eindruck entstanden, dass man den einfacheren Weg gehen und sich leichte Punkte am "Grünen Tisch" sichern wollte.

Die TSVlerinnen wünschen der HSG Fichtelgebirge II noch eine erfolgreiche Saison mit ehrlichen Punktgewinnen.



Susanne Knorr

Weitramsdorf

sus