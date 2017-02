Was macht Coburger glücklich?

Glück ist in Coburg eine geteilte Empfindung. Da ist das Glück des Städters. Aufgewachsen am Fuß der Veste, zwischen Morizkirche und Ehrenburg, atmet er den Hauch herzoglicher Geschichte, der ihm ein ganz besonderes Heimatgefühl für seine Stadt vermittelt. Ein "Residenzler" wird er wohl nicht gern genannt. Es ist der Begriff, der die Grenze zieht, zwischen seinem und dem Glück der Landkreisbewohner.





Zwischen Wellness-Oase und Muppberg





Draußen vor den Toren macht das Glück eine wunderbare Landschaft aus. Johann Gottfried Herder nannte sie die schönste Gegend der Welt. Er mag den Blick zum Thüringer Wald genossen haben, dessen Kamm die eigentliche Grenze dessen darstellt, was sich ein wenig coburgisch fühlen darf. Von den Höhen der Langen Berge schaute er wohl zum Märchenschloss Veste Heldburg, zum Staffelberg und gar bis zum Frankenwald.

Mittelalterliches wie in Seßlach schätzen die Land-Coburger ebenso wie die Wellness-Oase der Therme Natur in Bad Rodach oder den bunten Neustadter Kessel mit seinem Muppberg und dem Prinzregenten-Turm auf der Spitze als Wahrzeichen.



Die Stadt schätzen sie, wie die Städter das Land gern besuchen. Glücklich schauen die Coburger, die echten mehr als die zugereisten, von den Zinnen der Veste übers Land und fühlen sich als dessen Mittelpunkt - nicht als der der Welt, wie ihnen ausschließlich Böswillige unterstellen würden.





Das gute Gefühl, heimzukehren



Glücklich schauen auch alle, die im Coburger Land leben, auf die Veste. Und sie ist es, die am Ende doch alle im Glück vereint. Mag einer aus der Stadt kommen oder aus dem Landkreis. Wenn er weit in der Welt gewesen ist und endlich wieder den Weg in seine Heimat antreten darf, dann ist es ihm ein besonderer, ein erhabener, auf alle Fälle ein glücklicher Moment, wenn er zum ersten Mal wieder die Veste sieht. In diesem Augenblick spielt es keine Rolle, ob er aus der Stadt kommt oder vom Land. Er hat das gute Gefühl, heimzukehren.





Gleich ob Stadt oder Land, wer das Glück hat, hier zu leben, reist eh anders als andere Menschen. Wir aus dem Coburger Land und unserer Stadt sind vom ersten Tag jeder Reise - mal ehrlich - doch schon auf dem Heimweg. Wir fahren doch nur hinaus in die Welt, um uns darin bestätigt zu sehen, dass es hier ja doch am schönsten ist. Das eint uns im Glück wie die Liebe zu unserer Bratwurst, die so coburgisch ist wie die Veste (ja, es gibt auch eine Neustadter Wurst). Und wenn es sich Ländler und Städter teilen, dann nur, weil wir wissen, dass geteiltes Glück ja doppeltes Glück ist. Rainer Lutz









Andreas Lutz



Land und Leute, die immer gut drauf sind (wenn er in der Nähe ist), das macht für Andreas Lutz das Glück aus, im Coburger Land zu leben. Der Präsident der Faschingsvereinigung Meeder schätzt das gute Essen und das Bier der kleinen Privatbrauereien mindestens so sehr wie die Fastnacht in Meeder.







Claus Walker

"Ich bin damals recht spontan nach Coburg in den Heimatring gezogen, weg möchte ich aber nicht mehr. Es ist unglaublich für Sportler, den Callenberger Forst oder Goldbergsee nutzen zu können. Alleine der Ausblick hier ist wunderschön", schwärmt Claus Walker als begeisterter Läufer.





Jockel Müller



Gastwirt, Meschenbach



"Wir Franken, wir sagen unser Zeuch. Bei uns weiß man, wie man dran ist. Es dauert vielleicht manchmal ein bisschen, bis man jemand als Freund anerkennt. Aber wenn das einmal der Fall ist, dann hat man eine lange Freundschaft gewonnen. Meine Gäste sind angenehm, umgänglich und unkompliziert. Auch wenn derzeit unser Coburger Land von vorne bis hinten umgepflügt wird, haben wir immer noch eine wunderschöne Natur. Als nördlich von Coburg noch die Grenze war, da haben viele gesagt, hier sei das Ende der Welt. Dabei war es damals schon schön hier bei uns. Auf jeden Fall zehnmal schöner als in jeder Großstadt." bk









Anneliese Hübner

Mundartdichterin, 69 Jahre





"Ich liebe Coburg, die Stadt, die Menschen und das Land. Ich fühle mich hier sehr wohl. Ich wurde hier geboren und bin hier aufgewachsen und habe dabei die ganze Entwicklung Coburgs miterlebt - von dem Rock & Roll der sechziger Jahre über die Kunst-Kultur-Phase der achtziger Jahre bis hin zu der jetzigen Erlebnisorientierung mit Konzerten und Festivals - ich habe einfach so viele schönen Erinnerungen von Coburg", schwärmt Anneliese Hübner. Weiter erzählt sie: "Mein ganzes Leben habe ich hier mit meinen Freunden und meiner Familie verbracht. Ich könnte mir nicht vorstellen, jemals woanders zu leben. Ich fühle mich einfach wohl hier." eck







Martin Stingl

Dritter Bürgermeister Neustadt



Geboren wurde Martin Stingl in Mönch röden und ist auch hier aufgewachsen. Dadurch fühlt er sich tief verwurzelt und begründet dies so: "Mir gefällt meine Heimat und die Art der Menschen. Diese raue und herzliche Art ist der Grund, weswegen ich mich wohl fühle. Wir in der Region sind aber auch mit der Landschaft und der Kultur sehr gut aufgestellt. Alleine die Anzahl der Möglichkeiten, mit der man diese erleben kann, ist unglaublich. Als Beisitzer eines traditionellen Musikgeschäftes und als Mitbesitzer der familiengeführten Gastwirtschaft Eckstein in Neustadt habe ich auch diese wunderbare direkte Bindung zu den Menschen der Region." eck







Nice Ferreira

lias Nini Beyersdorf, Künstlerin



"Was ist das für eine Stadt?", dachte Nice Ferreira, als sie im strömenden Regen auf der Bühne stand und die Menschen mit Regenschirmen völlig ausgelassen auf dem Marktplatz tanzten. Es war ihr erster Besuch in Coburg. Und sie hat sich sofort verliebt: in die Stadt und in Rolf Beyersdorf. Ihr Glück war gemacht und seither lebt und arbeitet sie hier. "Coburg ist eine wunderschöne Stadt. Hier habe ich meine besten Freunde gefunden. Die Menschen sind weltoffen und voller Energie", sagt sie. Bei dem kleinen ruhigen Konzert am Mittwochabend bei Leise am Markt hat sie ihre Liebe zu der Stadt und den Menschen einmal mehr präsentiert. nel