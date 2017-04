Was die Sonneberger Bratwurst im Arnoldgymnasium in Neustadt zu suchen hat"

von DANIELA PONDELICEK

Wer regelmäßig Nachrichten verfolgt, dem wird es bestimmt schon aufgefallen sein: Politik, Gesellschaft und Kultur erleben zurzeit radikale Umbrüche. Dabei scheint wohl jeder anders mit dem Wandel umzugehen. In ihrem Programm "Traumfabrik Deutschland", das am Mittwochabend in der Mensa des Arnoldgymnasiums aufgeführt wurde, nähert sich die Sonneberger Kabarettgruppe (St)Reiterlein den aktuellen Geschehnissen mit Humor. In Liedern und Sketchen beschreiben sie schonungslos Phänomene der Popkultur sowie der regionalen und internationalen Politik und machen so auf bereits vorherrschende gesellschaftliche Probleme aufmerksam.

Zu Beginn kehrt eine Show auf die Bühne zurück, die viele sicher noch aus ihrer Kindheit kennen. Die (St)Reiterlein werden zu Kandidaten von "Eins, zwei oder drei" - doch in ihrer Variante der Sendung müssen sie keine naturwissenschaftlichen Fragen beantworten. Stattdessen gehen sie unter anderem der Frage nach, was an Dummheit grenzt. Zugegeben, zwischen den Antwortmöglichkeiten kann man sich nur schwer entscheiden. Ist es, an einen elektrischen Weidezaun zu pinkeln? Sind es doch Hals und Ohren? Oder ist die richtige Antwort dann doch Mexiko und Kanada? Sicher ist jedoch, was die jetzt AfD macht, nachdem nur noch wenige Flüchtlinge nach Deutschland kommen und ihre Umfragewerte sinken: In diesem Fall geht das Licht bei Antwort drei, dem "Schlauchbootverleih im Mittelmeer", an.



Da im Sommer Bundestagswahlen anstehen, werden bald die ersten Wahlplakate aufgehängt. Im nächsten Sketch zeigen die (St)Reiterlein, wie ein Gespräch zwischen den Plakaten aussehen könnte. Während sich die anderen Plakate darüber freuen, dass die Wahlen im Sommer sind und sie bis dahin einen gesunden, dunklen Teint bekommen können, ist das NPD-Plakat davon gänzlich unbeeindruckt. Schließlich ist es "das ganze Jahr über braun". Allerdings schieben die Wahlplakate im Moment auch Frust: Kaum ein potenzieller Wähler bleibt noch stehen, um sie zu betrachten. Deshalb dichten sie "Always look on the bright side of life" aus dem Monty-Python-Film "Das Leben des Brian" um - denn schlussendlich hängen sie auch "nur sinnlos herum".



Ein Hund hat mehr Platz

Nachdenklich stimmt der Sketch "Asylantragssachbearbeiterin", in dem die Flüchtlingsproblematik beleuchtet wird. Hier möchte ein Flüchtling dafür sorgen, dass die Platznot in seinem Flüchtlingsheim gemildert wird. Die Sachbearbeiterin kann aber nichts ausrichten - dabei wird unter anderem deutlich, dass einem Hund in seinem Zwinger per Gesetz mehr Platz zugesprochen wird als einem Flüchtling.



Auf "Safari" begeben sich Bundestagsabgeordnete im nächsten Sketch. Dabei scheint es um die Volksnähe der Politiker schlecht bestellt: Die Reiseleiterin muss ihnen erst erklären, was so eine Grillfeier ist und wie das Pfandsystem funktioniert - und warum es Menschen gibt, die im Müll nach Pfandflaschen suchen.



Die Pille für alle Probleme

Für alle, die mit der Situation im Land gerade unglücklich sind, haben die (St)Reiterlein die perfekte Lösung. Die Pille "DEBILA" soll eine völlig neue Weltsicht eröffnen - zum Teil auch durch Faktenausblendung, selektiven Gedächtnisverlust und eine neuartige Sündenbocktechnologie, versteht sich.



Im folgenden Lied nehmen sich die Kabarettisten der "Thüringer Gastlichkeit" an - das bedeutet konkret, dass dort der "Wirt noch Chef ist". Im nächsten Sketch wird jedoch klar, dass gerade die Sonneberger Bratwurst ein wichtiger Teil der kulinarischen Vielfalt Thüringens ist: Da die Sonneberger, liebevoll "zänkisches Bergvolk" genannt, durch den regelmäßigen Verzehr der Bratwurst ein höheres Alter erreichen, sollte die Sonneberger Bratwurst zum Wohl aller Bundesbürger in ganz Deutschland regelmäßig auf dem Teller landen - was da wohl die Coburger dazu sagen?



Für Paare mit Kinderwunsch

Einen weiteren Praxistipp liefern die (St)Reiterlein für alle Paare, die einen Kinderwunsch hegen: Durch einen Reifetest können sie ganz schnell herausfinden, ob sie für eigene Kinder gewappnet sind. Ein Teil dieser Prüfung ist der "Waschtest": Das Paar soll versuchen, eine zuvor mit Honig und Kekskrümeln eingeriebene Katze in einer Babywanne zu waschen.

Im letzten Sketch des Abends wird Donald Trump zur bösen Stiefmutter aus "Schneewittchen" und befragt aus Eitelkeit seinen Spiegel - wer reicher ist als er, wird gnadenlos gefeuert. Im Finale tanzt er dann mit Angela Merkel, die er beim Kosenamen "Angie" ruft, zu "Time of my Life" aus Dirty Dancing. Das läuft nur so lange gut, bis er versucht, seine Kollegen zu küssen, denn "Angie" versteht die Welt nicht mehr. Zuerst gibt es noch nicht einmal einen Handschlag und nun gräbt er sie ganz dreist an? Deshalb braucht sie bei der Hebefigur am Ende des Liedes einen anderen Plan.



Für ihre Darbietungen werden die (St)Reiterlein mit dem Applaus des Publikums belohnt - und bedanken sich mit einer Zugabe.