Waldameisen mussten umziehen

von MARTIN REBHAN

"Koffer packen" hieß es gestern in aller Frühe für über 25 000 geschützte Waldameisen. An ihrem bisherigen Standort am Radweg Ebersdorf-Großgarnstadt konnten sie nicht mehr bleiben, weil dort die Anbindung an die Umgehungsstraße von Ebersdorf entstehen soll.



Bauleiter entdeckte Hügel

Schon vor sechs Uhr rückte Hans-Jürgen Sicheneder mit seinem Bagger an, nicht um den Ameisenhügel "plattzumachen", sondern um diesen mit der Baggerschaufel aus dem Erdreich zu heben und etwa 600 Meter weiter am Waldrand bei Friesendorf wieder herunterzulassen. Dass diese ungewöhnliche Aktion stattfand, haben die Tiere dem für die Umgehungsstraße von Ebersdorf zuständigen Bauleiter der Firma Leonhard Weiss, Matthias Hintz, zu verdanken. Bei einer Baustellenbegehung hatte er den Hügel der Waldameisen entdeckt. Klar war ihm, dass die Krabbler den Straßenbaumaßnahmen zum Opfer fallen würden. Also informierte Hintz den Bauherrn, das Landratsamt Coburg.



Die Behörde setzte sich dann mit Helmut Hühnlein in Verbindung, der schon viele Erfahrungen mit Waldameisen gemacht hat. Der Naturliebhaber, der bereits 22 Ameisenhügel "abgesichert" hat, machte sich sofort ans Werk und setzte sich mit der Baufirma in Verbindung. "Als ich dort vorstellig wurde und erläuterte, dass das gesamte Nest umgesiedelt werden muss, stieß ich sofort auf offene Ohren", erzählt Helmut Hühnlein. Matthias Hintz sagte sofort zu, einen Bagger für die verantwortungsvolle Aufgabe bereitzustellen.



Die Bedingungen am neuen Standort mussten passen

Die erste Hürde war genommen. Nun musste Helmut Hühnlein einen geeigneten neuen Standort finden. "Am Waldrand, nach Süden und an keinem angrenzenden Acker, das wäre der ideale Standort", ließ Hühnlein wissen. Auch hier fand er schnell Unterstützung. Aus Großgarnstadt kam die Zusage, dass die Ameisen neben einer Wiese eine neue Heimat finden könnten.



Am Dienstag war es so weit. Matthias Hintz war klar, dass das kein leichtes Unterfangen wird. "Wenn der Ameisenhügel auseinanderbricht, war alles umsonst", stellte er fest. Aber da war ja noch Hans-Jürgen Sicheneder, der zeigte, dass er sein Arbeitsgerät völlig beherrscht. Die Baggerschaufel wurde leicht umgebaut, so dass der Ameisenhaufen besser in und vor allem besser aus dem Löffel rutschen konnte.



Baggern mit Gefühl

Mit viel Gefühl ging der Baggerführer ans Werk. Eine kurze Korrektur und ein ansehnlicher Brocken Erde hob sich mitsamt seiner kostbaren Fracht in die Luft. Nachdem das Ganze wie geplant, ohne auseinanderzubrechen, in der Schaufel verschwunden war, fuhr der Bagger langsam zum neuen Standort. Auch dort ging alles glatt. Das Erdreich rutsche mitsamt dem Ameisenhügel heraus und fand so seinen zugedachten Platz. "Perfekt, besser geht es nicht", kommentierte Helmut Hühnlein die Leistung von Hans-Jürgen Sicheneder.



Nur etwas für Frühaufsteher

Dass die Aktion am frühen Morgen stattfinden musste, erklärte Hühnlein mit dem Umstand, dass die Ameisen bei Sonnenschein ihren Bau verlassen. "Und dann wäre ein Großteil der Tiere nicht im Nest gewesen", war von dem Naturfreund zu erfahren. Helmut Hühnlein versäumte es nicht, sich bei Matthias Hintz und Hans-Jürgen Sicheneder für die Unterstützung zu bedanken.