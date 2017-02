Waffeleisen und Bikini weiß-blau

Ein erstes Beispiel für das teils breit gefächerte Angebot der Online-Shops sind die CDU-Butterkekse. Damit der kleine Snack für zwischendurch im Partnerlook mit Käppi, T-Shirt und Regenschirm gehen kann. "Die Butterkekse sind mit hohem Butteranteil versehen und werden ihrem Namen voll gerecht", informiert die Artikelbeschreibung. Für uns Franken scheint es aber noch keine CSU-Kekse zu geben.



Aber vielleicht bietet die SPD ja eine annehmbare Alternative: SPD-Toaster oder SPD-Waffeleisen - das Frühstück zeigt in jedem Fall den Parteinamen.



Aber weg vom Essen, hin zu traditionelleren Werbegeschenken. Die können mit ein paar kecken Produktbeschreibungen nämlich auch gleich viel interessanter wirken, beweist ein motivierter Texter des AfD-Shops. Mit einem "Bei den Altparteien ist die Luft raus, nicht aber bei uns!" preisen sie im Online-Shop die Luftballons an, das Wahlkampf-Feuerzeug soll "den Altparteien Feuer unterm Hintern" machen.



Die Linken scheinen ebenfalls einen Wortspielliebhaber gefunden zu haben. So bieten sie einen leuchtend roten Babystrampler an: "Mit Links gemacht".



Interessante Bekleidungsideen sind aber auch im CSU-Shop zu finden. Grundsätzlich muss man sich hier an das traditionelle blau-weiße Rautenmuster gewöhnen, auch bei Bikini und Badehose.

All diese Dinge lassen sich ohne weitere Probleme versenden. Die Junge Union bietet dagegen Eiswürfel mit JU-Logo und dem Spruch "Für kühle Köpfe & heiße Nächte" an, die Frage der Logistik bleibt jedoch offen.

Aber was davon bestellen die Ortsverbände der Parteien in Coburg denn nun tatsächlich?



Und die Coburger?

Keine CSU-Bikinis. "Die Badeshorts stellen wir aber in einer Vitrine aus", erzählt Jessika Dorst, Bundeswahlkreis-Geschäftsführerin der CSU-Stelle in Coburg, mit einem Lachen. "Um eben zu zeigen, was es so gibt. Aber als Werbegeschenke würden wir die jetzt nicht verwenden. Bis jetzt haben wir uns noch gar keinen großen Kopf darüber gemacht", meint Dorst. "Wir müssen uns erst noch zusammensetzen und besprechen, was genau gekauft werden soll."



Dafür setzt die SPD unter Leitung des Vorsitzenden Stefan Sauerteig auf ihre kreative Seite. "Bei unseren Werbegeschenken überlegen wir uns, was gerade so aktuell ist und in der Stadt passiert", erzählt Sauerteig. "Auch die Jahreszeit hat immer etwas Einfluss auf die Geschenke. So haben wir zum Beispiel schon mal kleine Samentüten für Pflanzen und Blumen vergeben." So bleibt nicht einmal der heimische Garten vom Wahlkampf verschont. Jedenfalls will die SPD Abstand von Papierformaten nehmen. "Die sind einfach nicht mehr aktuell."

Ganz anders hält es dagegen die AfD in Coburg. "Für unsere Infostände kaufen wir fast ausschließlich Flyer und Informationsbroschüren", erzählt Martin Böhm, stellvertretender Kreisvorsitzender und Bundestagsdirektkandidat. "Für Kandidaten gibt es dann natürlich eigene Flyer und Plakate, die vom Verlag vor Ort personalisiert werden."



Christian Gunsenheimer von den Freien Wählern im Coburger Land kann sich im Gegensatz dazu sehr knapp fassen: "Wir bestellen gar nichts aus den Online-Shops. Auch nicht im Hinblick auf den Wahlkampf." Dabei gibt es dort flauschige Duschtücher - sogar in verschiedenen Farbvariationen.

Auch die FDP hat nach Angaben von Kreisvorsitzendem Ulrich Herbert noch nicht über Wahl-Werbemittel entschieden.



In Erinnerung an ihre frühere Zeit als Vorstandssprecherin der Grünen erzählt Martina Benzel-Weyh, dass sie bei ihren Give-Aways stets auf Nachhaltigkeit achten. "In den letzten Jahren haben wir zum Beispiel Kugelschreiber vergeben, die nicht aus Plastik sondern aus Papier gedreht waren. Andere Geschenke waren Reflektorbärchen für Kinder. Die waren dann zwar schon aus Plastik, aber wir haben eben auch darauf geachtet, dass sie nachhaltig produziert sind und weiterverwendet werden können, also dass man die Give-Aways nicht einmal benutzt und dann wegschmeißt."