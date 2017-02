Vor dem Schlager: Mann gegen Mann

Die Vorfreude auf das Spitzenspiel in der 1. Basketball-Regionalliga ist derzeit in Coburg regelrecht spürbar. Spitzenreiter BBC Coburg empfängt am Freitagabend ab 20.30 Uhr den einzig im Titel- und Aufstiegsrennen noch verbliebenen Kontrahenten - den VfL Baskets Treuchtlingen.

Das Tageblatt vergleicht im Vorfeld dieses eventuell schon vorentscheidenden Duells die wichtigsten Spieler in diesen beiden Topteams der Regionalliga. Hier die entscheidenden "Matchups":





Die Point Guards

Eividas Molosciakas (BBC) contra Tim Eisenberger (VfL)



Der Litauer beim BBC Coburg ist ein "klassischer" Aufbauspieler: relativ klein, leicht und schnell, mit einem hervorragenden Auge für den Mitspieler. 4,4 direkte Korbvorlagen liefert der 24-Jährige pro Spiel bei seinen Teamkollegen ab.

Zudem ist Linkshänder "Eivis" äußerst sicher im Ballvortrag (nur 1,7 Turnover/Spiel), ein solider Werfer und eine Klette in der Defensive.





Sein Gegenüber Tim Eisenberger dagegen passt so gar nicht in die typische "Point-Guard-Schublade": Zwei Meter groß und wuchtig gebaut, traut man ihm eine filigrane Behandlung des orangefarbenen Leders zunächst nicht unbedingt zu.

Doch das vielseitige Sporttalent - neben dem Basketball geht Eisenberger auch in der Fußball-Bezirksliga sehr erfolgreich auf Torejagd - ist die dominante Figur im Konzept des Tabellenzweiten.

Überragende 20,4 Punkte, 9,1 Rebounds, 7,6 Assists und 2,6 Ballgewinne im Schnitt weist die Statistik des 25-jährigen aus, nur die Quote von außen ist mit 21 Prozent ausbaufähig.



Die Einschätzung: "Eisenberger muss man vor allem am Zug zum Korb hindern. Wenn er einmal in Fahrt ist, kann man ihn mit fairen Mitteln nicht mehr aufhalten", hofft Matthias Haufer, Sportlicher Leiter beim BBC, auf gute Hilfen durch die "Langen" der Vestestädter.



Das Fazit: Um Eisenbergers Kreise einzuengen, wird es kollektiver Abwehrarbeit des BBC bedürfen. Molosciakas kann den Treuchtlinger "Dominator" am anderen Ende des Feldes mit seiner Schnelligkeit jedoch durchaus in Schwierigkeiten bringen.





Power Forward

Fabian Franke (BBC)

gegen Stefan Schmoll (VfL)



In Brettnähe treffen am Freitag zwei Akteure mit ähnlicher Veranlagung aufeinander. Fabian Franke und Stefan Schmoll sind beide knapp zwei Meter groß, beide Endzwanziger, beide äußerst erfahren und routiniert und beide gerade in der Zone enorm effektiv, was Trefferquoten von 61 beziehungsweise 58 Prozent aus dem Zweipunktbereich belegen.

Von der Dreierlinie treffen sowohl der Sonneberger Klinikmanager als auch der mittelfränkische Polizeibeamte zumindest respektabel. Ihre statistische Bedeutung fürs jeweilige Team ist ebenfalls annähernd identisch: Während Schmoll in 36 Minuten pro Begegnung rund 22 Zähler, zehn Rebounds und vier Assists auflegt, kommt Franke in drei Minuten weniger auf 21 Punkte, acht Abpraller und drei Korbvorlagen.

Das Fazit: Es wird ein packendes Duell zwischen diesen beiden Ausnahmespielern, bei dem die Tagesform und sicher auch das Quäntchen Glück entscheiden wird.





Eintrittskarten behalten



Alle, denen der Anreiz des Topspiels noch nicht genügt, lockt der BBC Coburg mit einem weiteren Schmankerl: Beim zweiten Heimspiel des Wochenendes am Sonntagnachmittag um 16 Uhr gegen die GGZ Baskets Zwickau darf jeder BBC-Unterstützer, der am Freitag dabei war und seine Eintrittskarte aufbewahrt, zum halben Preis in die Halle.

Für den Knüller am Freitag wird frühzeitiges Erscheinen empfohlen. Aufgrund des zu erwartenden Zuschauerinteresses könnte es im Kassenbereich der HUK-Coburg Arena zu Wartezeiten kommen.