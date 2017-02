Von Sonne geblendet: Zwei Autos kollidieren im Kreis Coburg

Eine 68-jährige Frau befand sich am Montagnachmittag mit ihrem Auto auf dem Weg von Trübenbach nach Weidhausen. Zur gleichen Zeit fuhr eine 39-jährige Frau mit ihrem Kleinbus von der Bundesstraße 303 kommend in Richtung Trübenbach. An der dortigen Einmündung wurde die 39-Jährige von der Sonne geblendet. Dies berichtet die Polizei.



Daraufhin übersah sie die auf der Vorfahrtstraße herannahenden 68-jährige Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die beiden Fahrerinnen wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die 68-jährige Frau ins Krankenhaus Coburg. Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten deshalb abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.