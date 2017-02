Von Sonne geblendet: Zusammenstoß bei Bad Rodach fordert drei Verletzte

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Krankentransportfahrzeug kam es am Dienstag um 07.50 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Bad Rodach und Rudelsdorf. Beim Zusammenstoß entstand erheblicher Sachschaden und drei Beteiligte wurden zum Teil schwer verletzt, berichtet die Polizei.



Der 57-jähriger Autofahrer aus Bad Rodach wurde laut Polizei durch die tiefstehende Sonne geblendet, geriet in einer leichten Rechtskurve auf die linke Fahrbahnseite und stieß dort frontal mit dem Krankentransportfahrzeug zusammen. Der Fahrer des Krankenwagens sowie der Patient im Fond kamen mit leichten Verletzungen davon. Der Unfallverursacher wurde jedoch schwer verletzt vom Rettungsdienst ins Coburger Klinikum gebracht.



An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Sachschaden wird mit mindestens 25.000 Euro beziffert.

Beide Fahrzeuge mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge war die Ortsverbindungsstraße zwischen Bad Rodach und Rudelsdorf für eineinhalb Stunden komplett gesperrt.



Gegen den 57-jährigen Unfallverursacher ermittelt die Polizeiwache Bad Rodach wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr sowie eines Verstoßes nach der Straßenverkehrsordnung.