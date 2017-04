Vom armen Ritter zum "Helden Gottes"

Ein klein wenig gruselig sieht sie aus, die "eiserne Hand" des Ritters Götz von Berlichingen, die ab 9. Mai als Replik in der Bayerischen Landesausstellung "Ritter, Bauern, Lutheraner" auf der Veste Coburg zu sehen sein wird.





Besitzer der "eisernen Hand"



Und es ist kaum zu glauben, dass man solche Prothesen schon vor fast 500 Jahren fertigen konnte: Die Finger lassen sich in mehreren Gelenken bewegen, können mit Federdruck wieder in die Ausgangslage zurückschnellen und sogar das Handgelenk lässt sich drehen. Der Besitzer dieser "eisernen Hand" ist noch heute vielen Menschen namentlich bekannt. Das liegt daran, dass ihm Johann Wolfgang von Goethe in seinem Schauspiel "Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand" ein deftiges Zitat in den Mund gelegt hat. Aber was war das eigentlich für einer, dieser Götz?



Kriegsunternehmer aus einem fränkischen Herrengeschlecht

Hätte er in Italien gelebt, man würde ihn einen "Condottiere" nennen. Er lebte vom Krieg für verschiedene Parteien, er war ein Kriegsunternehmer. Geboren wurde er um 1480 in ein fränkisches Herrengeschlecht, in einer schwierigen Zeit für den Niederadel, der von der Landwirtschaft und dem Waffenhandwerk lebte. Die großen Zeiten der Ritter waren vorbei. Im Reich galt ab 1495 der "Ewige Landfriede", Fehden waren verboten. Städtische Kaufleute waren zumeist reicher als die sprichwörtlichen "armen Ritter". Diese kämpften um ihre Unabhängigkeit, verdingten sich trotzdem nicht selten bei den mächtigen Landesfürsten.





So auch der junge Götz, der zunächst König Maximilian I. auf Feldzügen begleitete und im Jahr 1504 in den Dienst Herzog Albrechts IV. von Bayern-München trat. Für ihn kämpfte er im "Landshuter Erbfolgekrieg".

Während eines Gefechts auf den Wiesen von Altdorf bei Landshut am 13. Juli 1504 traf Götz eine verirrte Kugel aus den eigenen Reihen. Seine rechte Hand wurde wohl vom zersplitternden Schwerknauf zerschmettert und musste am Handgelenk amputiert werden. Wie der alte Ritter Götz in seiner vierzig Jahre später verfassten Lebensbeschreibung im Stil eines Ritterromans berichtet, sei ihm noch auf dem Krankenlager die Idee für die eiserne Hand gekommen. Sie sollte zu seinem Markenzeichen werden.





Eine erste Prothese erlaubte es, die Nachbildung der Finger in drei verschiedenen Positionen einrasten zu lassen. Die um 1530 gefertigte zweite Prothese konnte mit Schienen am Unterarmstumpf befestigt werden, wog 1500 Gramm und soll ihrem Träger auch feinmotorische Tätigkeiten ermöglicht haben. So habe er sowohl Schwert wie Federkiel halten und sogar den Abzug einer Arkebuse betätigen können.



Feldherr im Bauernkrieg

Solche Fertigkeiten brauchte der kriegerische Götz, der selten einem Konflikt aus dem Weg ging. Nach dem Angriff auf einen Warentransport Nürnberger Kaufleute geriet er in Reichsacht. Während des Deutschen Bauernkrieges 1525 war er gezwungen, als Anführer des "Odenwälder Haufens" der Bauern zu dienen.



Später wurde er dafür angeklagt, Burgen und Klöster niedergebrannt zu haben. Götz argumentierte, dass er nur Schlimmeres habe verhindern wollen, wurde freigesprochen und dann doch für eineinhalb Jahre im Augsburger Kreuztorturm eingekerkert. Im Jahr 1540 löste Kaiser Karl V. die Reichsacht; der damals schon 60-jährige Ritter unterstützte den Kaiser im Krieg gegen die Türken und gegen Frankreich. 1562 starb Götz friedlich auf seinem Stammsitz, der Burg Hornberg, im damals biblischen Alter von über 80 Jahren.





Besucher der Bayerischen Landesausstellung erfahren noch viele weitere Geschichten über den legendären Götz von Berlichingen.





