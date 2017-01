Verdächtiges Pulver am Landgericht Coburg: Kein Verdacht auf Erreger

Hintergrund: Verdächtiges Pulver - frühere Fälle



mit dpa



"Allerdings handelt es sich dabei zunächst um einen momentanen Zwischenstand", heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Coburg. "Bis zum morgigen Freitag werden noch weitere Kulturen angelegt und tiefgehende Tests durchgeführt. Dann sollte uns das endgültige Ergebnis der Probe vorliegen", sagte Katrin Grimmer, Leiterin der Pressestelle des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LG).Oberbürgermeister Norbert Tessmer dankte den Einsatzkräften und dem Personal des Landgerichts für ihr überlegtes Handeln während der unklaren Situation: "In der heutigen Zeit muss man leider damit rechnen, dass solche Aktionen mit bösartigster Absicht durchgeführt werden. Umso dankbarer bin ich, dass durch die besonnene Haltung der Menschen am Einsatzort eine Panik oder größere Schäden vermieden werden konnten", so Tessmer.Am Mittwochmorgen war in der Poststelle des Landgerichts Coburg ein Umschlag mit verdächtigem Pulver geöffnet worden. Die Probe wurde von Einsatzkräften der Feuerwehr Coburg geborgen und isoliert zur weiteren Untersuchung ins LGL nach Erlangen gebracht. Die Kriminalpolizei hat ebenfalls Ermittlungen aufgenommen.Die Häufung der Fälle, bei denen am Mittwoch in mehreren Bundesländern weißes Pulver aus Briefen in Justizgebäuden gerieselt war, ist jedoch auffällig. "Ein Zusammenhang liegt nahe", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken am Donnerstag. Zuständig für die Ermittlungen in Bayern sind bisher die jeweiligen Polizeipräsidien.Auch am Münchner Justizpalast war verdächtiges Pulver sichergestellt worden, wie ein Sprecher des Münchner Polizeipräsidiums sagte. Ein Ergebnis der Untersuchung stehe aber noch aus. Auch in München habe man noch keine Erkenntnisse über Hintergründe.Die am Amtsgericht in Wolfratshausen gefundene Substanz hatte sich schon am Mittwoch nach einer Untersuchung des bayerischen Landeskriminalamts als Zucker herausgestellt. In Thüringen, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern gab es ähnliche Vorfälle - in Eisleben und Ludwigslust zum Beispiel aber stellte sich das Pulver ebenfalls als harmlos heraus.Wie jetzt am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe und an anderen Justizgebäuden in Bayern und anderen Bundesländern sind schon früher ominöse Briefe mit Pulver aufgetaucht. So wurden etwa Anfang November 2016 in mehreren Städten Nordrhein-Westfalens Umschläge mit einer weißen Substanz entdeckt - etwa am Düsseldorfer Landgericht und am Amtsgericht in Brühl bei Köln. Die Inhalte der Briefe stellten sich später als ungefährlich heraus.Auch andere staatliche Einrichtungen empfingen bereits dubiose Post: Wegen eines verdächtigen Pulvers sprengten Sicherheitsbeamte im April 2013 einen Brief an Bundespräsident Joachim Gauck, der sich seinerzeit aber nicht in seinem Berliner Amtssitz aufhielt. Der Inhalt stellte sich später als harmlos heraus. Im Oktober 2014 erreichten anonyme Briefe mit gelbem Pulver die Konsulate mehrerer Länder in Istanbul - auch das deutsche. Bei Untersuchungen wurden weder Milzbrand- noch Pest-Erreger festgestellt.Genauso waren immer wieder Geldhäuser von vermeintlichen, aber auch konkreten Anschlägen betroffen. So ging etwa im Juli 2013 ein Brief mit dunklem Pulver ohne Absender bei der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt ein. Die Substanz war nach Angaben der Polizei ungiftig und nicht explosiv. Rund anderthalb Jahre zuvor allerdings enthielt ein Brief an den damaligen Deutsche-Bank-Chef Josef Ackermann ein explosives Pulver sowie Drähte und Metallteile - vermutlich Zündvorrichtung und Auslöser.Kurz nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 hatten Briefe mit dem Milzbrand-Erreger Anthrax in den USA Aufregung verursacht. Fünf Menschen starben, mehrere erkrankten. Adressaten der Giftbriefe waren Politiker und Medienhäuser.