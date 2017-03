Verblüffend exakte Miniatur

Im Lokschuppen Glauchau sowie Teilen des angrenzenden Bahnbetriebswerkes ist die äußerst umfangreiche Fahrzeugsammlung der Interessengemeinschaft Traditionslok 58 3047 beheimatet, unter anderem die noch betriebsfähige Großdiesellok der BR 118 770-7. Der Sonneberger Modellbahnhersteller Piko nutzte diese Möglichkeit, um das Piko-Modell der Gartenbahn-Diesellok BR 118 erstmals zusammen mit dem Vorbild der Öffentlichkeit zu präsentieren.



Die zahlreichen Gäste konnten sich dabei von der vorbildgerechten und detailgetreuen Umsetzung des Piko-Modells überzeugen. Die Diesellok der Baureihe 118 war die größte in der DDR gebaute Diesellok, wurde in Potsdam-Babelsberg gefertigt und bekam deshalb von den Eisenbahnern auch den Spitznamen "Dicke Babelsbergerin".



Bis in die 1990er Jahre wurden die Loks im Schnellzugverkehr eingesetzt, 1995 schieden die letzten Exemplare aus dem aktiven Betriebsdienst der DB AG aus. Aktuell sind heute noch einige wenige Loks bei privaten Eisenbahnverkehrsunternehmen wie dem Erfurter Bahnservice sowie der Muldental-Eisenbahnverkehrsgesellschaft (MTEG) im Einsatz.



Genießt Kultstatus

Das Piko-Lokmodell der BR 118 ist nach der im letzten Jahr erschienenen BR 132 das zweite Modell einer Großdiesellok der Deutschen Reichsbahn, die einen Kultstatus unter den Modellbahnfreunden genießt. Die Ankündigung des Modells Anfang des Jahres wurde mit großer Begeisterung vom Markt aufgenommen, heißt es in einer Mitteilung der Firma Piko.



Die Erstauslieferung der Modelle an den Fachhandel erfolgt nun Ende März und damit rechtzeitig zum Beginn der Gartenbahnsaison.



Seit dem vor elf Jahren erfolgten Einstieg von Piko in den Markt der Gartenbahn-Lokomotiven und -Wagen hat sich der Sonneberger Modellbahnhersteller in wenigen Jahren zum Vollsortimenter in dieser Spurgröße entwickelt und bietet ein komplettes Programm an Lokomotiven, Triebzügen, Personen- und Güterwagen mit einem eigenen Gleis- und Digitalsystem sowie attraktiven Gebäudemodellen an, welches komplett im Piko-Stammwerk im südthüringischen Sonneberg produziert wird.



160 Mitarbeiter sind im Stammwerk in Sonneberg tätig

Neben der Gartenbahn hat Piko mit H0, TT sowie N noch drei weitere Spurgrößen im Angebotsportfolio. Die Piko-Firmengruppe beschäftigt in Vertriebs- und Produktionsfirmen weltweit circa 500 Mitarbeiter und betreibt neben dem Stammwerk in Sonneberg, in dem circa 160 Mitarbeiter arbeiten, auch eine eigene Fertigung im Süden Chinas, wo etwa 300 Piko-Mitarbeiter tätig sind.



Im Rahmen des Roll Outs berichtete der Inhaber von Piko, René F. Wilfer aus Neustadt, den anwesenden Gästen von der Geschäftsentwicklung des Sonneberger Modellbahnherstellers im Vorjahr sowie über den Start ins Jahr 2017. Piko konnte Wilfers Worten zufolge 2016 mit einem Zuwachs von leicht über drei Prozent über den Umsätzen des Vorjahres abschließen und somit die positive Umsatz- und Ertragsentwicklung der vergangenen Jahre erfolgreich fortführen. In Deutschland, mit einem Umsatzanteil von 68 Prozent am Gesamtumsatz der größte Markt, konnte das Unternehmen 2016 auf dem Umsatzniveau des Vorjahres abschließen.



Im Export gelang Piko im abgelaufenen Jahr eine äußert positive Entwicklung. Die Umsätze lagen hier Wilfer zufolge 2016 um zwölf Prozent deutlich über denen im Jahr 2015. Besonders erfreulich sei das Geschäft in Frankreich und Belgien gelaufen, aber auch die zwischenzeitlich direkt vom Piko-Stammwerk in Sonneberg betreuten Modellbahnmärkte in Polen, Österreich und den Niederlanden hätten sich im abgelaufenen Jahr sehr positiv entwickelt. Damit habe der Sonneberger Modellbahnhersteller seine Position als drittgrößter Modellbahnhersteller in Kontinental-Europa weiter gefestigt. Für heuer werde ein Paket von über 300 Neuheiten in den vier Spurgrößen G, H0, TT und N produziert. red