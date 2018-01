Unfall bei Untersiemau: Drei Menschen verletzt

Ein schwerer Unfall hat sich am Freitagmittag in Untersiemau ereignet, teilte die Polizei mit. Ein 84-Jähriger wollte von der Coburger Straße mit seinem Auto nach links in die Großheirather Straße abzubiegen. Dabei übersah er ein entgegenkommendes Auto. Die Fahrerin wollte geradeaus in Richtung Untersiemau fahren. Es kam zu einem frontalen Zusammenstoß der beiden Autos.



Der 84-Jährige und seine 51-jährige Unfallgegnerin erlitten leichte Prellungen und einen Schock. Die 82-jährige Beifahrerin erlitt massivere Prellungen im Oberkörper und musste stationär ins Klinikum Coburg eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 5000 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.



Der Verkehr staute sich nach dem Unfall.