Unfall: Zwei Verletzte und mindestens 11000 Euro Sachschaden

Beim Abbiegen von der Neustadter Straße in den Dammweg in Coburg geriet der 34-jährige Fahrer eines Audi am Montag gegen 11.30 Uhr auf die linke Fahrbahnseite und stieß dort frontal mit einem ihm entgegenkommenden Chrysler zusammen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mitfahrer des Unfallverursachers sowie die entgegenkommende Chrysler-Fahrerin bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.



Die beiden Autos hatten nur noch Schrottwert und mussten von einem Abschleppdienst abtransportiert werden. Gegen den 34-jährigen Unfallverursacher ermittelt die Polizeiinspektion Coburg wegen fahrlässiger Körperverletzung nach einem Verkehrsunfall und einem Verstoß nach der Straßenverkehrsordnung.