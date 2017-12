Toter in Coburger Bar: 36-Jähriger starb an einem Herzinfarkt

Der 36-Jährige, der in der Nacht zum Sonntag in einer Bar in der Coburger Innenstadt zu Tode gekommen ist, ist an einem Herzinfarkt gestorben. Das bestätigten das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Coburg in einer gemeinsamen Presseerklärung am Montagnachmittag. " Am Sonntag wurde im Rahmen der Begutachtung festgestellt, dass der Coburger aufgrund eines Herzinfarkts gestorben war. Einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen seinem Tod und der ihm zuvor zugefügten Verletzungen sehen die Rechtsmediziner derzeit nicht. Es wird ein natürlicher Tod bescheinigt", heißt es in der Erklärung.Wegen einer Auseinandersetzung waren Polizeibeamte gegen 4.30 Uhr in die Bar im Steinweg gerufen worden. Sie fanden dort einen leicht verletzten Mann vor. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen starb er noch vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war es unmittelbar zuvor zu der körperlichen Auseinandersetzung mit vier Personen gekommen, die jedoch nicht mehr in der Bar waren.Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten Polizisten die vier Tatverdächtigen im Stadtgebiet vorläufig festnehmen. Auch zwei Angestellte des Sicherheitsdienstes, die Kontakt mit dem 36-Jährigen hatten, wurden vorläufig festgenommen. "Derzeit wird gegen die vier Tatverdächtigen, italienische Staatsangehörige im Alter von 23 bis 30 Jahren, wegen Körperverletzungsdelikten ermittelt. Ein erster Tatverdacht gegen zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hat sich gegenwärtig nicht erhärtet", heißt es in der Presseerklärung.Die umfassenden Ermittlungen von Kripo und Staatsanwaltschaft, insbesondere zur genauen Aufklärung des Tathergangs, dauern weiter an.