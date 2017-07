Tolles Büfett an Neustadter Schule: Endlich richtig gut frühstücken

von MANJA VON NIDA

In der Schulküche herrschte am Donnerstag zeitig Hochbetrieb, die Zulieferer der Neustadter Geschäfte brachten frische Zutaten für ein Frühstück. Tanja Altrichter, die Vorsitzende des Elternbeirats, Kerstin Scheller, die Vorsitzende des Fördervereins, sowie Schulkinder-Mütter schmierten Brote mit guter Butter, setzten mit Gurkenscheiben und knackigem Paprika-Mix sowie Gemüsesticks farbliche Akzente, zauberten aus frischen Früchten Obstspießchen, pürierten Erdbeer-Milchshakes und kreierten Käsewürfelteller. Es war ein fürstliches Frühstücksbüfett, was viele Kinder nicht kannten.



In den Genuss dieser leckeren Sachen kamen die Kinder der Heubischer Grundschule. Diese hatten mächtigen Frühstückshunger, kein Schulkind musste mit leerem Bauch in der Schule sitzen. Dafür sorgte der rührige Elternbeirat.



Geld für das Frühstück stammte aus einem Gewinn

Vorsitzende Tanja Altrichter hatte bei einem Wettbewerb des Lokalsenders "Radio eins" 500 Euro für einen guten Zweck gewonnen. Dieses Glücksgeld wurde jetzt in die Sport- und Ernährungswoche der Neustadter Stadtschule an der Heubischer Straße gesteckt.



"Viele Kinder kommen in die Schule und haben kaum gefrühstückt", nennt Schulleiterin Brigitte Kräußlein das Problem. Es komme sogar vor, dass die Schule Kinder aus dem Bett klingeln müsse, weil Eltern früh zur Arbeit müssten und die Kinder verschlafen hätten. "Sie kommen in die Schule und haben es dann noch gerade geschafft, sich zu waschen." In der Schule wissen die Lehrkräfte von diesen Nöten, kümmern sich und helfen.

Klassenweise zogen die Mädchen und Buben mit ihren Lehrkräften zur Frühstückspause ans Büfett, darunter Schüler, die noch nichts gegessen hatten. Deren Augen wurden groß. Vor lauter Staunen wagten manche Kinder nicht, die schön dekorierten Teller und Platten zu plündern und diese Kunstwerke zu zerstören. Die Mütter mussten die Leckerbissen anbieten - und dann war der Bann gebrochen.



Redlich verdient

So eine Stärkung hatten sich die Schulkinder diese Woche allerdings redlich verdient! Letzten Freitag war ihre Sport- und Ernährungswoche mit den Bundesjugendspielen und einem Sporttag auf der Freisportanlage an der Wildenheider Straße gestartet. Laufen, Springen, Werfen und Spiele hatten die Schüler gefordert. Den Pokal holte sich die sportlichste Klasse, die Ganztagsklasse 3a.



Am Montag hatten die Erstklässler einen Bauern besucht, um zu sehen, woher Nahrungsmittel kommen. Zudem hatte es Radfahren auf dem Pausenhof sowie einen Geräteparcours in der Turnhalle gegeben. "Der Geräteparcours war das absolute Highlight, weil so viele Geräte und Gerätekombinationen im Sportunterricht sonst nicht aufgebaut werden. Da haben sich alle Kinder wirklich darum gerissen", freute die Pädagogin.



Jeden Tag Programm

Am Dienstag hatten die Schüler bei einem Kneipp-Parcours das Kneippen gelernt. Günter Förtsch, Jugendtrainer des Wildenheider Fußballvereins, hatte mit allen Fußball gespielt und der HSC Coburg hatte mit Handball begeistert.



Am Mittwoch waren eine Ernährungsspezialistin und die Brose-Basketballer aus Bamberg an der Schule. Am Donnerstag stand zudem noch richtiges Händewaschen auf dem Plan. Ein Zauberkasten verriet nämlich, wer nicht sorgfältig desinfiziert hatte. Zudem lernten die Schulkinder beim ASB, kleine Verletzungen zu verarzten.

Sportlich fing die Woche an und mit "Laufen fürs Fördern" endet sie heute auf dem TGN-Sportgelände. Sponsoren (Eltern, Firmen) werden mit einem Obolus jede Laufrunde der Kinder finanzieren. Und der ehemalige Schulleiter Harald Hammerschmidt, der diesen Sport- und Ernährungstag vor über zehn Jahren nach einem Aufruf des Ministeriums in das Schulprogramm aufgenommen hat, hat sich ebenso angesagt. "Wir werden diesen Sport- und Ernährungstag weiter machen, die Kinder sind sehr begeistert", ergänzte die Rektorin.