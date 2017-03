Tolga macht den Unterschied

Nicht Bulat, Dalke, Scheller, Engelmann, Meyer oder Assmus. Auch nicht SVK-Knipser Philipp Bauer, sondern Tolga Jungkunz war der Schütze des "Goldenen Tores" im Kreisliga-Spitzenspiel zwischen Gastgeber SV Ketschendorf und dem SC Sylvia Ebersdorf.

Mit diesem Dreier überholten die Männer vom Buchberg den Favoriten auch in der Tabelle und dürfen nun auf die Vizemeisterschaft schielen.

Ob es zu mehr reicht ist fraglich, denn Spitzenreiter TSV Meeder gab sich beim 3:1-Sieg auf dem schwer zu bespielbaren Platz in Fürth am Berg keine Blöße, obwohl ein äußerst umstrittener Foulelfmeter den Tabellenführer erst auf die Siegesstraße brachte.

In der dritten Minute der Nachspielzeit gelang Andy Asselborn das 2:2 für den SV Großgarnstadt im Heimspiel gegen den FC Coburg II. Damit wahrten die Großgarnstadter ihre realistische Chance auf den Klassenerhalt.



Asselborn glich doch noch aus

SV Großgarnstadt - FC Coburg II 2:2 (1:1): Der SV kam gut ins Spiel und A. Asselborn setzte in der 2. Minute das erste Achtungszeichen mit einem Weitschuss. In der Folgezeit spielte nur der SV und J. Neumann konnte in der 12. Minute einen Abwehrfehler der Gäste zur 1:0 Führung nutzen. Die Gäste hatten ihre erste Chance in der 20. Minute, jedoch vereitelte Torwart M. Schmidt einen schnell ausgeführten Freistoß. Im Gegenzug wehrte der gute Gästekeeper Greiner einen Weitschuss von D. Schmitt mit Mühe ab. Etwas überraschend glichen die Gäste durch Malay zum 1:1 aus (40.). In der Nachspielzeit hatte nochmals J. Neumann den Führungstreffer auf dem Fuß, verpasste jedoch knapp.

In der zweiten Hälfte nahm der SVG das Heft in die Hand, nutzte aber Chancen durch Chr. Carl, J. Neumann und P. Lauer nicht. Die beste Chance verpasste A. Asselborn, als seine Direktabnahme knapp am Tor vorbeizischte (72.). In den letzten Minuten überschlugen sich die Ereignisse: Zunächst konnten die Gäste in der 87.Min. einen Konter zur überraschenden 1:2 Führung durch Malay nutzen, dann erhiet der Torschütze wegen Meckerns die Ampelkarte (90.) und in der Nachspielzeit glich der SVG durch A. Asselborn zum umjubelten 2:2 aus. - Zuschauer: 100. - SR: Reich (Heubach). mc



Wer 1:0 führt, der stets...

VfB Einberg - SV Heilgersdorf 1:4 (0:0): Auf dem Einberger Hartplatz sahen die Zuschauer von Beginn an ein Spiel, das von Zweikämpfen geprägt war und kaum spielerische Höhepunkte bot. Der VfB hatte insgesamt in der torlosen ersten Hälfte mehr vom Spiel, ohne allerdings gefährlich vor das Gästetor zu kommen. Der SVH dagegen schaffte es mehrmals zu gefährlichen Abschlüssen zu kommen, die vom Keeper pariert wurden.

Die Hausherren kamen besser aus der Kabine und es war Friedrich, der einen Abwehrschnitzer zur 1:0-Führung verwertete. Einberg spielte in der Phase nach der Pause besser, doch machte man sich selbst das Leben schwer, als man entscheidende Zweikämpfe nicht für sich entscheiden konnte. So war es Goldschmidt, der in der 54. Minute das Ergebnis egalisierte. Auch in der 62. Minute führte schlechtes Zweikampfverhalten zu einem Gegentor und es war Weiß, der die Führung für den Gast besorgte. Nach einem Torwartfehler erhöhte Schramm fünf Minuten später auf 3:1. Der VfB versuchte es nochmals, doch ohne gefährlich zu werden. Das Endergebnis besorgte erneut Schramm mit einem Fernschuss zum verdienten 1:4. mc



Fallo hielt "Löwen" den Punkt fest

TSG Niederfüllbach - TSV 1860 Rodach 1:1 (1:1) : Eine gerechte 1:1-Punkteteilung sahen 150 Zuschauer in einer kampfbetonten Partie zwischen der TSG und dem TSV Rodach. Die Anfangsphase wurde bestimmt von den Hausherren, die sich einige Großchancen erspielen konnten, jedoch die letzte Konsequenz im Abschluss vermissen ließen.

Ein Schuss von M. Schramm strich haarscharf am Gehäuse vorbei (12.) und auch der Abschluss aus zehn Metern des durchgebrochenen Fischer landete knapp im Seitenaus (25.). Auch als TSG-Kapitän Pirsch ein verunglückter Schussversuch von Fischer direkt in den Lauf fiel, blieb dieser zweiter Sieger im Duell gegen den glänzend aufgelegten Torwart Fallo (30.). Die Gäste wiederum kamen mit der ersten Torchance und einiger Hausherrenhilfe zur Führung, als A. Schramm den freistehenden Altun von den Beinen holte und Korur den folgenden Foulelfmeter sicher verwandelte (32.).

Unmittelbar vor der Halbzeitpause kamen die Hausherren zum Ausgleich durch Rothaug, der einen langen Ball von A. Neeb brachial aus spitzem Winkel einnetzte (45.).

In Durchgang zwei investierten die Gäste mehr in ihre Offensivbemühungen und trieben die Hausherren von einer Verlegenheit in die nächste, zumal die TSG-Offensive in Folge komplett blass blieb.

Die dicke Chance zur Führung ließ zunächst Engelhardt in der 62. Minute liegen, als er eine Quergabe am Elfmeterpunkt mutterseelenallein über die Latte jagte. Auch Thiems Gewaltschuss aus 15 Metern strich knapp übers Gebälk (72.). In der 82. Minute durfte sich TSG-TW Rädlein auszeichnen, der eine Kopfballverlängerung von Altun sehenswert um den Pfosten lenkte. Als sich alle mit dem Remis abgefunden zu schienen haben, eröffnete sich dem durchgebrochenen Rothaug auf der Gegenseite plötzlich die Chance zum Siegtreffer, dessen Schuss aus 13 Metern parierte jedoch Fallo (87.).

SR: Mühlich (SV Memmelsdorf/Ofr.). - Zuschauer: 30. babü



Mit zwei Elfern auf Siegerstraße

TSSV Fürth am Berg - TSV Meeder 1:3 (1:1): In den ersten zehn Minuten sahen die Zuschauer ein offenes Spiel ohne große Chancen. In Minute 12 die erste Chance für den Spitzenreiter, die Heimkeeper Albert im Eins-gegen-Eins aber parierte. Die Mannschaften agierten weiter auf Augenhöhe, als Willy Rebhan in der 28. Minute nach Flanke von Engel gegen die Laufrichtung des Gästekeepers zum 1:0 einköpfte (28.). Nur zwei Minuten später die Riesenchance für die Gastgeber auf 2:0 zu erhöhen, Hartleb scheiterte jedoch. Kurz vor der Halbzeit glichen die Gäste durch Krumm durch einen berechtigten Strafstoß aus (44.).

Die zweite Hälfte begann zerfahren, die Nickligkeiten auf beiden Seiten nahmen zu. Unter großen Protesten der Heimfans zeigte der Schiedsrichter in der 69. Minute erneut auf den Strafpunkt, als Knoch den Gästespieler Thiel legte, zuvor spielte er allerdings eindeutig den Ball. Krumm verwandelte erneut sicher links ins Eck. Die Gäste traten nun deutlich stärker auf und hatten neben dem vorentscheidenten 1:3 durch Gemeinder (77.) weitere Möglichkeiten, das Ergebnis höher zu gestalten. - Zuschauer: 180. dm



Freistoß-Spezialist Schaller

TSV Staffelstein - Schwabthaler SV 0:1 (0:0): Der TSV Staffelstein kann das Derby einfach nicht gewinnen. Die Heimelf hatte in der ersten Halbzeit die Oberhand im Mittelfeld, doch am Strafraum war, sie - wie so oft - mit ihrem Latein am Ende. Kurz vor der Pause brachte TSV-Torhüter Sebastian Titze Christopher Schaller im "Sechzehner" zu Fall. Den fälligen Elfmeter schoss der Gefoulte selbst, doch er Titze hielt.

Nach einem Foul in der 59. Minute 18 Meter vor dem TSV-Gehäuse legte sich Spezialist Christopher Schaller den Ball zurecht und zirkelte das Leder um die Mauer ins rechte Eck zum spielentscheidenden 1:0 für den Schwabthaler SV. Ab der 71. Min. mussten die Gäste nur noch zu zehnt spielen, denn Jan Krappmann wurde mit Gelb-Rot in die Kabine geschickt. In der 81. Min. hatte der TSV nochmal die Möglichkeit zum Ausgleich, doch die sattelfeste Schwabthaler Abwehr mit ihrem guten Schlussmann Thomas Dinkel ließ bis zum Schlusspfiff nichts mehr anbrennen. hakl



Locals drückten auf das 1:1

Coburg Locals - TSV Pfarrweisach 0:2 (0:1): Die Gäste machten von Beginn an viel Druck, mussten jedoch bis zur 35. Minute warten, ehe ihnen durch Jonas Käßer der Führungstreffer gelang. Die Schlussminuten der ersten Hälfte gehörten den Locals, die mehrmals dem Ausgleich nahe waren, jedoch gute Möglichkeiten vergaben.

Auch nach Wiederbeginn spielten beide Teams forsch nach vorne, und somit ergaben sich prickelnde Strafraumszenen. Pfarrweisach hätte erhöhen, jedoch genauso gut den Ausgleich bekommen können. Erst mit dem 0:2 durch Daniel Schneidawind wenige Minuten vor dem Abpfiff fiel die Entscheidung. di



Hinweis: Vom Spiel SV Ketschendorf gegen SC Sylvia Ebersdorf lag kein Bericht vor!