Tödlicher Unfall in Coburg: 22-jähriger Radfahrer kracht mit Kopf gegen eine Mauer

Tödliche Verletzungen zog sich am späten Donnerstagnachmittag ein 22-jähriger Fahrradfahrer bei einem Sturz in Coburg zu. Das teilt die Polizei mit.Laut ersten Erkenntnissen fuhr der junge Mann gegen 16.45 Uhr mit seinem Fahrrad mit hoher Geschwindigkeit auf einer stark abschüssigen Strecke in der Straße Rummental. Er verlor die Kontrolle über sein Rad, geriet gegen den Bordstein und kam zu Fall. Dabei schlug er mit dem Kopf gegen eine hüfthohe Mauer und erlitt schwerste Verletzungen.Trotz aller Bemühungen des eingetroffenen Notarztes verstarb er wenig später im Krankenhaus. Der 22-Jährige war alleine beteiligt und trug zum Zeitpunkt des Unfalles keinen Fahrradhelm. Zur genaueren Klärung des Unfallherganges beauftragte die Staatsanwaltschaft Coburg einen Sachverständigen.