Tödlicher Unfall im Kreis Coburg: Motorrad verunglückt nach Überholmanöver

Am Samstagnachmittag ist es im Kreis Coburg zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem ein Motorradfahrer verstarb und die Beifahrerin lebensgefährlich verletzt wurde. Dies berichtet die Polizei.Der 63-jährige Motorradfahrer aus Coburg war, gegen 13 Uhr, mit seiner 33 Jahre alten Mitfahrerin auf der Kreisstraße vom Bad Rodacher Stadtteil Roßfeld in den Straufheimer Ortsteil Streufdorf in Thüringen unterwegs.Nach bisherigen Erkenntnissen überholte er etwa 200 Meter nach Roßfeld ein Auto. Beim Wiedereinscheren verlor der Mann in der leichten Linkskurve die Kontrolle über die Maschine und kam von der Fahrbahn ab. Das Motorrad überschlug sich mehrmals bevor es schließlich im Gelände zum Liegen kam.Der 63-Jährige und seine Sozia trugen dabei schwerste Verletzungen davon. Ein Notarzt, der mit dem Rettungshubschrauber an die Unfallstelle kam, konnte dem Mann trotz aller Bemühungen nicht mehr helfen. Die lebensgefährlich verletzte Sozia brachte die Besatzung des Rettungshubschraubers in ein Krankenhaus.Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Coburg kam ein Sachverständiger an den Unfallort und unterstützte die Beamten der Coburger Polizei bei der Klärung der Unfallursache. An dem Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von geschätzten 10.000 Euro. Die Kreisstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme bis in die Nachmittagsstunden komplett gesperrt.