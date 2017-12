Landkreis Coburg: 35-Jährige stirbt bei Frontalzusammenstoß mit Lastwagen

Eine 35-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Coburg starb am Montagmittag bei einem schweren Verkehrsunfall bei Kipfendorf. Wie die Polizei mitteilte, geriet sie mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Lastwagen.Kurz vor 13 Uhr war die Fahrerin mit dem Renault Twingo auf der Kreisstraße zwischen Kipfendorf und Kemmaten in Richtung Neustadt bei Coburg unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Fahrerin mit ihrem Auto in einer langgezogenen Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen. Sie erlitt durch den Aufprall schwerste Verletzungen, wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und verstarb, trotz Bemühungen des Notarztes, noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Lastwagens erlitt mittelschwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Coburg unterstützte ein Sachverständiger die Beamten der Polizei Neustadt bei Coburg bei der Klärung der Unfallursache. Die Kreisstraße war für die Dauer des Rettungseinsatzes, der Verkehrsunfallaufnahme sowie der Fahrzeugbergung komplett gesperrt. Die örtlichen Feuerwehren waren mit etwa 40 Einsatzkräften vor Ort.Ein Gutachter ist im Auftrag der Staatsanwaltschaft im Einsatz und hat die Ermittlungen aufgenommen. Auch ein Polizeihubschrauber wurde eingesetzt, um Übersichtsaufnahmen zu machen.