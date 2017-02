Teilnehmerrekord beim Coburger Bouldercup

Zum 7. Mal hatte der DAV Coburg am 11. Februar zu seinem offenen Coburger Bouldercup geladen. "Und die Resonanz war überwältigend", teilen die Veranstalter mit.



Das Organisationsteam des Coburger Alpenvereins betreibt für dieses inzwischen überregional sehr beliebte Event hohen Aufwand: Beide Boulderbereiche werden komplett ausgeschraubt, der Kletterbereich wird mit Weichbodenmatten ausgestattet und ebenfall bis in vier Metern Höhe von allen Griffen befreit. Alle Griffe werden gereinigt und zusätzlich neue Griffe und Wandelemente beschafft.



Das fünfköpfige Schrauberteam hat dann zwei Tage Zeit, um die circa 50 Wettkampfboulder nach einem bis ins Detail ausgetüftelten Plan zu installieren. In diesem Jahr kam dazu, dass ein Qualifikationswettkampf zu den bayrischen Jugendmeisterschaften integriert war. Allein bei den C- und B-Jugendlichen waren 140 Kids am Start, angereist von Aschaffenburg bis Berchtesgaden.



Logistische Meisterleistung

Eine logistische Mammutaufgabe, die auch in Zusammenarbeit mit dem Stadtjugendheim in der Nachbarschaft gelöst wurde. Hier konnten die am Vorabend angereisten Gäste übernachten, hier wurden Umkleiden genutzt und der große Saal für die Siegerehrung. Viele Gäste waren von diesem speziellen Coburger Service begeistert.

Sportlich begann der Tag aus Coburger Sicht in der Konkurrenz Jahrgang 2006 und jünger sehr erfreulich. Obwohl erst Jahrgang 2009, kletterte Ben Ruckdäschel auf den 2. Platz. Noch besser war nur der ein Jahr ältere Timo Ossig aus Bad Neustadt, der gemeinsam mit Ben am Stützpunkt Coburg trainiert. Dass die beiden sich gegen die teils zwei Jahre ältere Konkurrenz aus ganz Bayern durchsetzen konnten, war eine echte Überraschung. Kinderklettern boomt besonders bei den Mädchen. Bei der weiblichen Jugend D waren 45 Kinder am Start und auch hier stand am Ende eine Coburgerin auf dem Treppchen. Jetta Hogrebe wurde nach toller Leistung Dritte.



In den Konkurrenzen der Zwölf- und 13- beziehungsweise 14- und 15-Jährigen reichte es für die Coburger Starter nicht ins Finale. In der Vorrunde durften sich die Teilnehmer an zehn Bouldern messen. Pro Boulder waren drei Versuche erlaubt. Die sechs Besten jeder Altersklasse hatten dann im Finale drei weitere Boulder mit jeweils drei Versuchen. Der Wettbewerb war absolut hochklassig, die Kinder in diesen Altersklassen sind schon enorm stark. Klettern hat sich zum Leistungssport entwickelt und wird 2020 zum ersten Mal olympisch sein.

Nach den Kindern und Jugendlichen waren ab 15 Uhr die Erwachsenen beziehungsweise alle ab 16 Jahren dran. Exakt 100 Teilnehmer machten sich an die 24 Boulderaufgaben der Hauptrunde. Um am Ende ins Finale der besten sechs einzuziehen, musste man mindestens 23 davon knacken und dabei noch möglichst viele im ersten Versuch. Das Damenfinale fand, in Abwesenheit von Sofie Paulus, ohne Coburger Beteiligung statt. Hier setze sich Roxanna Wienand aus Aschaffenburg durch. Ihre absolut überzeugende Vorstellung im Finale durfte auch Oberbürgermeister Norbert Tessmer (SPD) miterleben, der für seinen Besuch also den denkbar besten Zeitpunkt ausgesucht hatte. Roxanna, die den Coburger Bouldercup schon vor zwei Jahren gewinnen konnte, klettert nicht nur stark, sondern vor allem sehr elegant und dynamisch.



Ganz knapp

Im aufgrund von vier punktgleichen Starten nach der Hauptrunde achtköpfigen Herrenfinale waren mit Max Dorscht und Urs Leuthäusser zwei Coburger dabei. In den Kampf um die Plätze 1 und 2 konnten sie nicht eingreifen, aber insbesondere Urs war trotzdem sehr gut dabei. Im letzten Versuch am vierten Finalboulder scheiterte er ganz knapp. Ein Top hier hätte ihn auf Platz 3 geschoben. Ohne dieses Top blieb, nach wirklich starkem Auftritt und zwei Tops im ersten Versuch, Platz 6 für ihn. Max, der im ersten Boulder noch ganz stark gewirkt hatte, konnte anschließend, aufgrund einer Handverletzung, nicht mehr in die Entscheidung eingreifen und beendete das Finale mit einem Top. Überragende Leistungen zeigten Simon Weiser aus Markt Erlbach und Max Goldmann aus Aschaffenburg. Sie konnten beide alle Finalboulder knacken. Simon gewann ganz knapp, mit einem Fehlversuch weniger am allerletzten Boulder. Das Finale war also hoch spannend bis zum allerletzten Zug und die zahlreichen Zuschauer im Kletterzentrum waren begeistert.



Der Coburger Fun-Wettkampf ist bei vielen Boulderern inzwischen fester Bestandteil des Jahreskalenders. Auch in diesem Jahr gab es viel Lob für die Qualität der Boulder und das Gesamtevent, inklusive Pizza-Versorgung durch das Da Stefania Team und anschließende Party.



Ergebnisse:

Jugend D (2006 und jünger) weibl. :1. Schirutschke, Carla, Allgäu-Kempten 2. Müller, Annika, Augsburg 3. Hogrebe, Jetta, Coburg 3. Bittorf, Victoria, Erlangen 5. Seidel, Johanna, München Oberland 6. Gareis, Manou, Rosenheim



Jugend D männl. :1. Ossig, Timo Würzburg 2. Ruckdäschel, Ben DAV Coburg 3. Zebhauser, Noah, Rosenheim 4. Schmidt, Florian München-Oberland 5. Baumann, Marian, Bayreuth 6. Haffner, Benno



Jugend C, weibl.: 1. Muth, Leonie, Würzburg 2. Allmannsberger, Paula, Augsburg 3. Rappmund, Johanna, München-Oberland 4. Fertig, Olivia, Rosenheim 4. Brust, Merle, Berchtesgaden 4. Weiß, Mareike, München-Oberland



Jugend C, männl.: 1. Schmirmund, Pou Hei München Oberland 1. Schweiger, Florian, Ingolstadt 3. Uhlmann, Moritz München-Oberland 4. Albrecht, Torben, Erlangen 5. Sohr, Frederik, München-Oberland 6. Bliestle, Paul, Rosenheim



Jugend B, weibl.: 1. Baumann, Mia, Bayreuth 2. Mayrthaler, Louisa, DAV Freising 3. Amann, Helena, München 4. Kautzner, Christina, München-Oberland 5. Böllinger, Sophie, Rosenheim 6. Lechner, Anna, München-Oberland



Jugend B, männl.: 1. Flieger, Felix, Regensburg 2. Schulhauser, Moritz, Landshut 3. Weiser, Jannik, DAV Freising 4. Lindig, Luca, DAV Regensburg 5. Korte, Malte, DAv Würzburg 6. Bader, Linus,



Herren: 1. Weißer, Simon, Matkt Erlbach 2. Goldmann, Max, Aschaffenburg 3. Karl, Steffen, Bamberg 4. Simen, Floyd, Erlangen 5. Killer, Tobias, Bamberg 6. Leuthäusser, Urs, Coburg 7. Korte, Arthur, Würzburg 8. Dorscht, Maximilian, Coburg



Damen: 1. Wienand, Roxana, Aschaffenburg 2. Eckfeld, Tabitha, Sektion München-Oberland 3. Arnold, Sophie, Erlangen 4. Muth, Leonie, Erlangen 5. Kautzner, Christina 6. Schwarz, Julia, Bayreuth