TTC Tiefenlauter müht sich zum Sieg - Unterlauter holt einen Punkt

Mehr Schwierigkeiten als erwartet hatten die Bayernliga-Herren des TTC Tiefenlauter beim knappen Sieg gegen das Schlusslicht TTSC Kümmersbruck. Die Landesliga-Herren des TTC kamen in zwei Spielen zwar zu drei wichtigen Punkten im Abstiegskampf, sind aber noch nicht gerettet. Etwas besser sieht es für den TSV Untersiemau aus, der vom FC Bayreuth einen Zähler mit nach Hause nahm.

Schwer tat sich in der 2. Bezirksliga West der TSV Untersiemau II mit dem Schlusslicht Strullendorf. In der 3. Bezirksliga bleibt der TSV Unterlauter mit dem Sieg in Weidhausen zumindest bei der Vergabe um die Vizemeisterschaft im Rennen. Gleiches gilt für die 2. TSV-Mannschaft in der 1. Kreisliga nach dem Erfolg gegen den TV Co burg-Lützelbuch.

Die Bayernliga-Jungen des TSV Unterlauter feierten gegen den TV Bürgstadt einen Heimsieg und rückten auf den sechsten Tabellenplatz vor.





Herren Bayernliga Nord

TTC Tiefenlauter -

TTSC Kümmersbruck 9:7

Als es 6:3 für die Hausherren stand, deutete vieles auf einen klaren Heimerfolg hin. Doch das Schlusslicht aus der Oberpfalz leistete energischen Widerstand und brachte sich sogar mit vier Siegen in Serie mit 7:6 nach vorne. In der Schlussphase meldete sich aber Tiefenlauter zurück und drehte den Spieß um. Beim TTC blieb einzig Jürgen Forkel ungeschlagen.

Ergebnisse: Zak/Bosina - Quinteros/Bauer 3:0, Kürschner/Müller - Hummel/Hummel 1:3, Eberhardt/Forkel - M. Hummel/Pleyer 3:1, Zak - Mat. Hummel 3:1, Bosina - Quinteros 1:3, Kürschner - Mar. Hummel 0:3, Eberhardt - Mi. Hummel 3:2, Forkel - Pleyer 3:0, Müller - Bauer 3:2, Zak - Quinteros 1:3, Bosina - Mat. Hummel 2:3, Kürschner - Mi. Hummel 0:3, Eberhardt - Mar. Hummel 1:3, Forkel - Bauer 3:0, Müller - Pleyer 3:0, Zak/Bosina - Mat. Hummel/Mar. Hummel 3:1. hf





Herren Landesliga Nordwest

FC Hösbach -

TTC Tiefenlauter II 4:9

Nach dem 2:2-Gleichstand hatte der TTC eine ganz starke Phase und zog mit 6:2 davon. Da sich in den folgenden fünf Einzeln die Gäste noch dreimal behaupteten, hatten sie den deutlichen und wichtigen Sieg gegen die ebenfalls gefährdeten Hösbacher eingesackt. Bester Punktesammler bei Tiefenlauter war Christian Häußinger (2,5).

Ergebnisse: Mora/Maier - Baca/T. Deffner 3:2, Hein/Beisler - Vesely/M. Deffner 0:3, Huttner/Hein - Buckreus/Häußinger 0:3, Mora - Vesely 3:1, Hein - Baca 0:3, Huttner - Häußinger 0:3, Hein - Buckreus 1:3, Beisler - M. Deffner 0:3, Maier - Fuhrmann 3:0, Mora - Baca 2:3, Hein - Vesely 1:3, Huttner - Buckreus 3:2, Hein - Häußinger 1:3. hf

FC Bayreuth -

TSV Untersiemau 8:8

In diesem Duell zweier Tabellennachbarn erwischte Bayreuth den besseren Start (3:1). Als die Gäste das Blatt gedreht hatten (3:4), schien es für sie trotzdem den Bach hinunter zu gehen, denn in den folgenden fünf Paarungen zogen sie gleich viermal der Kürzeren (7:5). Untersiemau verstand es erneut, zu kontern und stand nach drei Siegen in Serie sogar vor dem Auswärtssieg. Doch das Schlussdoppel ging an den Gastgeber. Beim TSV Untersiemau überzeugte der nervenstarke Michael Florschütz, der in seinen zwei Einzeln und im Doppel mit Christian Hermann ohne jeglichen Satzverlust blieb.

Ergebnisse: Jadczyk/Zatko - Krol/Hennemann 3:0, Noll/Zirkel - Bozek/Gundel 3:1,

G. Zirkel/Brandl - Florschütz/Hermann 0:3, Jadczyk - Krol 3:1, Zatko - Bozek 2:3, Noll - Florschütz 0:3, G. Zirkel - Gundel 2:3, Brandl - Hermann 3:2, M. Zirkel - Hennemann 3:0, Jadczyk - Bozek 2:3, Zatko - Krol 3:0, Noll - Gundel 3:2, G. Zirkel - Florschütz 0:3, Brandl - Hennemann 0:3, M. Zirkel - Hermann 2:3, Jadczyk/Zatko - Bozek/Gundel 3:1. hf

SV Hörstein -

TTC Tiefenlauter II 8:8

Der TTC Tiefenlauter lag zwischenzeitlich mit 4:2 und 7:5 in Front. Da jedoch in den letzten vier Partien nur Martin Deffner punktete, reichte es nicht zum Doppelpack. Petr Vesely hatte zwar das Eingangsdoppel und seine zwei Einzel gewonnen, doch zum Abschluss verließ ihm und seinem Partner Deffner bei der Vier-Satz-Niederlage das Glück.

Ergebnisse: Winkler/Vogel - Baca/T. Deffner 3:0, Braum/Braum - Vesely/M. Deffner 0:3, Link/Nagel - Buckreus/Nagel Häußinger 3:2, Winkler - Vesely 1:3, C. Braum - Baca 0:3, Link - Häußinger 0:3, Nagel - Buckreus 3:0, A. Braum - T. Deffner 3:2, Vogel - M. Deffner 1:3, Winkler - Baca 3:0, C. Braum - Vesely 2:3, Link - Buckreus 0:3, Nagel - Häußinger 3:0, Braum - M. Deffner 1:3, Vogel - T. Deffner 3:0, Winkler/Vogel - Vesely/M. Deffner 3:1. hf



Herren 2. Bezirksliga West

TSV Untersiemau II -

RMVC Strullendorf 9:7

Das Schlusslicht aus Strullendorf wehrte sich bis zum 7:7. Matthias Beyer und das Duo Fabian Markert und Oliver Kobinski tüteten in der Schlussphase den knappen Heimerfolg für Untersiemau ein. Äußerst stark präsentierte sich Kobinski, der seine zwei Einzel und die beiden Doppel ohne Satzverlust absolvierte.

Ergebnisse: Markert/Kobinski - Bartelt/Ketteler 3:0, Funk/Beyer - Schlapp/Dorsch 3:1, Dümmler/Baum - Stocker/Lengenfelder 0:3, Funk - Dorsch 3:0, Markert - Schlapp 0:3, Kobinski - Stocker 3:0, Dümmler - Bartelt 0:3, Baum - Ketteler 3:1, Beyer - Lengenfelder 0:3, Funk - Schlapp 0:3, Markert - Dorsch 3:1, Kobinski - Bartelt 3:0, Dümmler - Stocker 2:3, Baum - Lengenfelder 0:3, Beyer - Ketteler 3:1, Markert/Kobinski - Schlapp/Dorsch 3:0. hf



Herren 3. Bezirksliga

TTC Tiefenlauter III -

SV Meilschnitz 8:8

Beide Teams lieferten sich eine spannende Partie, in der die Führung mehrmals wechselte. In der Schlussphase hielt der TTC die besseren Karten in der Hand, brachte aber seinen 7:5-Vorsprung nicht ins Ziel.

Ergebnisse: Deffner/Deffner - Klinner/Engel 3:1, Landgraf/Winkler - Wolf/Braun 0:3,

Buhr/Flurschütz - Schmehle/Schiller 1:3, M. Deffner - Wolf 3:0, T. Deffner - Klinner 3:1, Landgraf - Schmehle 2:3, Buhr - Braun 1:3, Winkler - Engel 3:0, Flurschütz - Schiller 0:3, M. Deffner - Klinner 3:0, T. Deffner - Wolf 3:0, Landgraf - Braun 3:1, Buhr - Schmehle 2:3, Winkler - Schiller 3:0, Flurschütz - Engel 2:3, Deffner/Deffner - Wolf/Braun 1:3. hf

FC Adler Weidhausen -

TSV Unterlauter 5:9

Das Spiel begann eigentlich vielversprechend für die Hausherren, denn sie brachten sich mit 4:2 in Front. Doch dann meldete sich Unterlauter eindrucksvoll zurück. In den folgenden acht Begegnungen konnte nämlich für Weidhausen nur noch einmal Jürgen Götz punkten.

Ergebnisse: Leffer/Gregor - Meyer/Haake 3:1, Götz/Heinel - Probst/Ott 1:3, Fischer/Fischer - Florschütz/Stang 3:0, Leffer - Meyer 0:3, A. Fischer - Probst 3:2, Götz - Florschütz 3:2, Heinel - Ott 1:3, Gregor - Haake 1:3, J. Fischer 2:3, Leffer - Probst 1:3, A. Fischer - Meyer 1:3, Götz - Ott 3:0, Heinel - Florschütz 1:3, Gregor - Stang 0:3. hf



TV Ebern -

TSV Bad Rodach 9:3

Die Gäste aus Bad Rodach mussten mit drei Ersatzspielern antreten. Von den zwölf Spielen gingen neun über fünf Sätze. Dabei konnte Ebern sieben für sich entscheiden.

Ergebnisse: Holub/Welz - Hulak/Florschütz 3:2, Ullmann/Süppel - Schirm/Kastner 2:3, Wirth-Hau/Kawan - Seifert/von Berg 3:2, Holub - Hulak 1:3, Ullmann - Schirm 3:2, Welz - Kastner 3:1, Wirth-Hau - Florschütz 3:0, Süppel - von Berg 3:2, Kawan - Seifert 3:2, Holub - Schirm 2:3, Ullmann - Hulak 3:2, Welz - Florschütz 3:2. sky



Herren 1. Kreisliga Coburg

TSV Unterlauter II -

TV Coburg-Lützelbuch 9:3

Unterlauter legte los wie die Feuerwehr, so dass nach der 6:0-Führung schon eine Vorentscheidung gefallen war. Rüdiger Stang war am Heimerfolg mit 2,5 Punkten beteiligt.

Ergebnisse: Stang/Haake - Schreiner/Wurzinger 3:1, R. Stang/Brasch - Engelhardt/Wöhner 3:1, Stegner/Keller - Krug/Jeschall 3:1, L. Stang - Engelhardt 3:0, Haake - Schreiner 3:0, R. Stang - Wöhner 3:0, Stegner - Krug 0:3, Brasch - Jeschall 3:0, Keller - Wurzinger 3:0, L. Stang - Schreiner 1:3, Haake - Engelhardt 1:3, R. Stang - Krug 3:1. hf



TTC Wohlbach III -

TSV Bad Rodach III 9: 3

Gegen die Gäste aus Bad Rodach kamen die TTC-Herren zu dem erwartet klaren Ergebnis. Wohlbach bleibt damit in der Tabelle knapp hinter dem TSV Scheuerfeld und dem TSV Unterlauter II auf dem dritten Tabellenplatz der 1. Kreisliga Coburg.

Ergebnisse: Kolbinger/Hofmann - Schmidt/von Berg 3:0, Kraus/Sämann - Zimmermann/Klöpsch 3:2, Ehrlich/Hauck - Kiesewetter/Moser 3:1, Kraus - von Berg1:3, Kolbinger - Schmidt 3:2, Ehrlich - Klöpsch 2:3, Sämann - Zimmermann 3:1, Hofmann - Moser 3:0, Hauck - Kiesewetter 3:2 , Kraus - Schmidt 1:3, Kolbinger - von Berg 3:1, Ehrlich - Zimmermann 3:1. hb



TSV Bad Rodach II -

TSV Coburg-Scheuerfeld 4:9



Ergebnisse: Habermann/Seifert - Goller/Brückner 3:1; Kastner/Kuhn, M. - Beygang/Pötzinger 0:3; Thumser/Kuhn, K. - Wittmann/Machinek 2:3; Kastner - Pötzinger 2:3; Habermann - Beygang 0:3; Seifert - Wittmann 3:1; Kuhn, M. - Goller 0:3; Thumser - Machinek 3:0; Kuhn, K. - Brückner 2:3; Kastner - Beygang 0:3; Habermann - Pötzinger 3:2; Seifert - Goller 1:3; Kuhn, M. - Wittmann 0:3. sky



Herren, 1. Kreisliga Neustadt

TV 1886 Ebersdorf II - TTG Neustadt-Wildenheid II 3:9



Ergebnisse: Scheibl/Schamberger - S. Hammerschmidt/Bätz 2:3, Teuber/Steffen Lindner - Buga/Buhl 0:3, Martin/Dieter Dennstädt - Hanft/Oberender 0:3; Teuber - Buga 3:0, Scheibl - S. Hammerschmidt 1:3, Steffen Lindner - Buhl 2:3, Schamberger - Bätz 3:2, Martin - Zorn 0:3, Dieter Dennstädt - Hanft 1:3, Teuber - S. Hammerschmidt 1:3, Scheibl - Buga 3:1, Steffen Lindner - Bätz 1:3. DE

TTC Thann -

TV 1886 Ebersdorf 9:3



Ergebnisse: Dirk Eichhorn/Weyh - Fischer/Friedel 3:2, Klose/Lippmann - Klaus Lindner/Teuber 3:0, Skiba/Schmidt - Wolf/Hoffmann 1:3, Dirk Eichhorn - Klaus Lindner 3:1, Klose - Fischer 3:0, Lippmann - Hoffmann 3:2, Weyh - Wolf 0:3, Skiba - Teuber 3:1, Schmidt - Friedel 0:3, Dirk Eichhorn - Fischer 3:1, Klose - Klaus Lindner 3:1, Lippmann - Wolf 3:2. DE



Jungen Bayernliga Nord

TSV Unterlauter -

TV Bürgstadt 8:6

Mit diesem Heimerfolg ließen die Jungs des TSV Unterlauter die jüngste 6:8-Niederlage gegen Post-SV Nürnberg vergessen. Allerdings begann die Begegnung nicht erfolgsversprechend, denn beide Doppel gingen im Entscheidungssatz verloren. Doch mit dem Gewinn von vier der ersten fünf Einzel war das Ruder zunächst herumgerissen. Die Unterfranken resignierten aber keinesfalls, sondern wendeten das Blatt zum 6:5-Vorsprung. Unterlauter ließ sich aber nicht beeindrucken und machte mit drei Erfolgen in Serie den sechsten Saisonsieg klar. Clemens Haake gewann als Einziger TSVler seine drei Einzel.

Ergebnisse: Haake/Kleiner - Bachmann/Dressen 2:3, Stegner/Keller - Wolbert/Zeller 2:3, Haake - Zeller 3:0, Stegner - Wolbert 0:3, Keller - Dressen 3:0, Kleiner - Bachmann 3:1, Haake - Wolbert 3:0, Stegner - Zeller 1:3, Keller - Bachmann 3:0, Kleiner - Dressen 1:3, Keller - Wolbert 2:3, Haake - Bachmann 3:2,Stegner - Dressen 3:1, Kleiner - Zeller 3:1. hf