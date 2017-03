TSV Sonnefeld präsentiert sich schon wie ein Meister

Aus diesem Holz sind Meister geschnitzt - sagt man zumindest. Wer einen Rückstand bei einem der heimstärksten Teams der Bezirksliga in der Schlussphase noch zu einem Sieg umwandelt, hat jedenfalls das Zeug zum Titelgewinn. Der TSV Sonnefeld scheint so eine Mannschaft zu sein, denn nach dem 3:2-Sieg in Merkendorf und dem unerwarteten Ausrutscher des schärfsten Verfolgers TSV Ebensfeld, ist der Weg in die Landesliga Nordwest für Renk & Co. frei.

Sieben Punkte beträgt der Vorsprung jetzt auf den Tabellenzweiten SpVgg Ebing, der auch noch ein Spiel mehr ausgetragen hat. Die Ebensfelder (3.) sind schon elf Punkte zurück.

Der SV Bosporus Coburg (1:1 beim FC Mitwitz) hat zwar noch theoretische Chancen auf den 2. Platz, doch zutrauen kann man dem launischen Team von Trainer Mehmet Ciray eine solche Aufholjagd wohl eher nicht.

Der TSV Mönchröden führte zwar bei Neuling TSV Marktzeun, war am Ende jedoch froh, dass man mit dem 1:1 zumindest den Abstand zum Tabellendrittletzten wahrte

SV Merkendorf gegen

TSV Sonnefeld 2:3 (2:1)

Nach zuletzt vier Siegen in Folge gingen die Hausherren mit viel Selbstvertrauen in die Begegnung gegen den souveränen Spitzenreiter TSV Sonnefeld. Von Beginn an entwickelte sich eine gute und ausgeglichene Partie. In der 9. Minute kam der Spielertrainer der Gäste, Bastian Renk, im Strafraum an den Ball und schlenzte den Ball herrlich in die lange Ecke. In der 14. Minute hatte Bernd Heichel eine sehr gute Möglichkeit zum Ausgleich, scheiterte jedoch am Torwart der Gäste.

Doch die Merkendorfer waren jetzt am Drücker. Den Ausgleich erzielte Daniel Schulz mit einem Treffer der Marke "Tor des Monats" (19.). Kurz darauf wurde Felix Herrmann im Strafraum gefoult. Der Unparteiische entschied sofort auf Elfmeter. Frank Schneider verwandelte gewohnt sicher zum 2:1 für den SVM. Kurz vor der Halbzeit hatten die Gastgeber durch Schulz die Chance zum 3:1, doch sein Schuss blieb in der vielbeinigen Abwehr des TSV hängen, der Nachschuss von Martin wurde zum Eckball abgefälscht.

Nach der Pause hatten die Hausherren wieder zwei gute Chancen: Erst scheiterte Tobias Weber mit seinem Schuss. Nach der anschließenden Ecke hatte Bernd Heichel das 3:1 auf dem Fuß, doch Torwart Jauch parierte glänzend. Die Gäste machten jetzt mehr Druck und wurden in der 70. Minute für ihre Bemühungen belohnt: Sebastian Kunick ließ Michael Menze keine Abwehrchance.

In der 74. Minute schloss Yesilyurt einen schnellen Angriff zum 2:3 ab. Der Spitzenreiter hatte die Begegnung innerhalb von vier Minuten gedreht und brachte den Dreier nach Hause, auch weil in der 82. Minute die Gastgeber vergeblich einen Handelfmeter forderten. Der Unparteiische ließ weiter laufen.



FC Mitwitz gegen

SV Bosporus Coburg 1:1 (1:1)

Nach einer zehnminütigen Abtastphase übernahmen die Gäste, angetrieben von ihren schnellen Offensivspielern Güngör und Sertan Sener, immer mehr das Kommando. Aber entweder hatten sie ihr Visier zu hoch eingestellt oder sie scheiterten an der aufmerksamen FC-Abwehr um den überragenden Christoph Müller. Die Steinachtaler hatten ihre erste Torchance in der 12. Minute, als Fröba einen Pass von Maurer annahm und mit Tempo in den Strafraum eindrang. Torwart Berisha verkürzte geschickt den Winkel, und der Ball prallte an ihm ab.Der anschließende Kopfball von Fröba wurde zur Ecke geklärt.

Die Gastgeber ließen einen geordneten Spielaufbau vermissen und versuchten es mit langen Pässen, die entweder im Niemandsland oder im Aus landeten. Trotzdem gingen sie in der 32.Minute quasi aus dem Nichts in Führung. Ein lang geschlagener Freistoß wurde von Hofmann per Kopf zu Fröba verlängert, der abgezockt zum 1:0 vollendete. Diese Führung sollte bis zur 45.Minute halten, ehe Emre Özdemir eine lange Flanke per Traumkopfball direkt in den oberen Winkel setzte.

Die zweite Hälfte wurde von den beiden starken Abwehrreihen dominiert, so dass hochkarätige Torchancen Mangelware blieben. Die beste Chance der Gastgeber hatte Fröba in der 57. Minute, als Wich schön durchsteckte, aber der reaktionsschnelle Berisha abwehren konnte. In der 63. Minute setzte sich Sertan Sener am linken Flügel gegen zwei Abwehrspieler durch; seine scharfe, flache Hereingabe ging aber an Freund und Feind vorbei ins Seitenaus. Eine Schrecksekunde für die Heimelf gab es in der 90. Minute, als ein Kopfball eines Bosporus-Akteurs ans Lattenkreuz krachte.

TSV Marktzeuln gegen

TSV Mönchröden 1:1 (0:1)

Auf dem gut bespielbaren Ausweichplatz in Horb erwischten die Gäste aus Mönchröden den besseren Start. Mit Forechecking, Zweikampfstärke und schnellen Umschaltspiel brachten sie die Zeulner Abwehr in der Anfangsphase immer wieder vor Probleme, beispielsweise hatte J. Späth in der 10. Minute per Schrägschuss eine Großchance. Nach 15 Minuten stand er im Fünfmeterraum goldrichtig und vollende eine Flanke von F. Cannone zum 0:1.

Die Gäste setzten nach und hatten in der 20. und 30. Minute mit Kopfbällen von R. Greiner beste Möglichkeiten. In der 37. Minute rutschte N. Christian an einer Flanke vorbei, so dass er den Ausgleich verpasste.

In der zweiten Halbzeit stellte Trainer Kellner um und beorderte Ulrich Backert in den Sturm. Marktzeuln drückte nun mehr und mehr Mönchröden in deren Hälfte zurück. Als in der 62. Minute Gästespieler A. Wittmann mit Gelb-Rot den Platz verlassen musste, konnte sich Mönchröden nur noch auf Konterchancen konzentrieren.

Der Zeulner Druck nahm immer mehr zu, selbst Trainer Kellner versuchte durch seine Einwechslung seinen Schützlinge zu helfen. In der 75. Minute wurden die Gastgeber mit dem 1:1 belohnt. Nach schöner Flanke von Bergmann erzielte Yesurajah per Kopf den Ausgleich. Der Siegtreffer blieb den Zeulnern aber verwehrt, da Bergmann in der Nachspielzeit einen Kopfball völlig frei neben das Tor setzte. Die Zeulner Anhänger hatten bereits den Jubelschrei auf den Lippen. berg