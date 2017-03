TSV Meeder macht kurzen Prozess

Die starken Regenfälle machten drei gastgebenden Kreisliga-Klubs einen dicken Strich durch die Sonntagsplanungen. Bei der Spvg Ahorn (gegen TSV Staffelstein), beim SV Heilgersdorf (gegen SV Großgarnstadt) und auch beim Tabellenzweiten TSV Pfarrweisach (gegen TSG Niederfüllbach) mussten die Partien abgesagt werden.

Gespielt wurde dagegen in Meeder. Und wie! Der Topfavorit ließ von Anfang an keinen Zweifel aufkommen, dass er auch den aufstrebenden SV Ketschendorf in die Schranken weisen wollte. Da gelang eindrucksvoll, denn beim klaren 5:1-Sieg führten die Schützlinge von Trainer Simon Schiller bereits zur Pause mit 4:0.

Keinen weiteren Ausrutscher erlaubte sich der SC Sylvia Ebersdorf, der den TBVfL Neustadt/Wildenheid mit 4:1 besiegte und in Lauerstellung bleibt. In der unteren Tabellenhälfte gewann der TSV Bad Rodach das direkte Duell gegen die TSSV Fürth am Berg.



Thiem und Wachs trafen

TSV Bad Rodach - TSSV Fürth am Berg 2:0 (2:0): Im ersten Heimspiel des Jahres 2017 empfingen die Rodacher "Löwen" den Tabellennachbar aus Fürth am Berg. Das Spiel begann sehr verhaltend auf beiden Seiten wobei Fürth am Berg besser ins Spiel kam. Rodach benötigte knapp 15 Minuten um ins Spiel zu finden und konnte mit der ersten Chance durch einen Kopfball von Julian Thiem in Führung gehen. Von nun an bestimmten die Hausherren das Geschehen und erspielten sich mehrere gute Möglichkeiten, die jedoch nicht genutzt wurden. In der 40. Minute erzielte Mario Wachs das längst überfällige 2:0 erzielen.

In der zweiten Hälfte verflachte das Spiel zunehmendes im Mittelfeld ohne nennenswerte Torchancen auf beide Seiten, so das die Koropecki Elf völlig verdient den ersten Heimsieg in diesem Jahr einfuhr. pkö



Glanzloser Sieg mit vier "Kisten"

SC Sylvia Ebersdorf - TBVfL Neustadt-Wildenheid 4:1 (2:0): In einem durchschnittlichen Kreisliga Spiel besiegte die Heimelf aus Ebersdorf die Gäste aus Neustadt-Wildenheid klar. In den ersten paar Spielminuten erspielte sich die Sylvia ihre ersten Chancen. In der 26. Spielminute erzielte Andre Meyer nach Zuspiel von Daniel Keiselt das 1:0. In der 34. Minute erhöhte die Sylvia durch Paul Scheller auf 2:0, der von Marcel Giller gut in Szene gesetzt wurde. Danach hatte das Sylvia weitere Möglichkeiten, um das Ergebnis auszubauen.

Im zweiten Durchgang erzielte Paul Scheller nach gekonntem Zuspiel von Robert Assmuss das 3:0. Assmuss wurde hier gekonnt mit einem gezielten Diagonalball von Sascha Reußenzehn in Szene gesetzt. Im Anschluss verkürzten die Gäste durch Max Heerlein aus abseitsverdächtiger Position auf 1:3. Die Gäste steckten nie auf, allerdings kam für die Heimmannschaft kaum Gefahr auf. Den Schlusspunkt setzte Sascha Reußenzehn, nachdem Paul Scheller uneigennützig auf seinen Mitspieler zurücklegte. Ein verdienter Sieg der Sylvia-Mannschaft ohne groß zu glänzen. ce



Hattrick von Tim Knoch

TSV Meeder - SV Ketschendorf 5:1 (4:0): Der heimische TSV Meeder begann vor knapp 200 Zuschauern stark. Der Gäste-Torwart konnte Benjamin Müller nur durch ein Foil bremsen und Johannes Krumm verwandelte den fälligen Elfmeter im Nachschuss zum 1:0 (8.). Dann kam der starke Auftritt von Tim Knoch: In der 15. Minute hatte er noch Pech mit einem Kopfball, den der Gäste-Torwart an die Latte lenkte, doch in der 25. Minute erzielte er nach Vorarbeit von Wächter mit einem Volley-Seitfallzieher das 2:0. In der 32. Minute wurde Moritz Gemeinder steil geschickt, der schob klug quer auf Knoch, der aus fünf Metern humorlos einschob. In der 35. Minute war der Hattrick perfekt: Gemeinder legte von der Grundlinie den Ball zurück auf Knoch, der diesen per Direktabnahme zum 4:0 versenkte.

Nach der Halbzeit kamen die bis dahin enttäuschenden Gäste wie verwandelt aus der Kabine. Sie drängten den TSV Meeder in die eigene Hälfte zurück und erzielten durch Patrick Schuberth in der 50. Minute mit einen strammen 20-Meter-Schuss das 4:1. Meeder kam in der zweiten Hälfte zu wenig Torchancen, machte jedoch spätestens in der 70. Minute alles klar: Nach einer Flanke von Jannik Schorr köpfte wiederun Tim Knoch zum 5:1 ein. Moritz Gemeinder hätte für die Heimelf noch das halbe Dutzend vollmachen können, scheiterte aber am Keeper (85.). - SR: Simon Winkler. rme



Auf Torjäger Skiba war Verlass

Schwabthaler SV - VfB Einberg 0:1 (0:0): Es war über weite Strecken ein Spiel auf Augenhöhe. Im ersten Durchgang boten sich für beide Mannschaften nur wenige Möglichkeiten, die zudem allesamt vergeben wurden. Auch im zweiten Durchgang waren Chancen Mangeware. Einbergs Torjäger Kevin Skiba nutzte allerdings eine der wenigen Gelegenheiten und brachte seine Farben sieben Minuten nach dem Seitenwechsel mit einem Abstauber in Führung. Schwabthal versuchte noch einmal alles, doch letztlich blieb es beim knappen Erfolg für die Gäste aus dem Coburger Landkreis. SR: .Schubert (Sulzdorf). - Zuschauer: 75. mkr



Malaj ganz sicher vom Punkt

FC Coburg II - Coburg Locals 6:2 (1:1): Im Coburger Nachbarduell zwischen dem FC Coburg und den Coburg Locals fuhren die Vestekicker einen verdienten und wichtigen Sieg ein. In der ersten Halbzeit dominierte der FCC klar das Spiel, war technisch überlegen und hatte viel Ballbesitz. Die Vestekicker spielten sich gute Chancen heraus, jedoch vergab Riedelbauch und Ehrlich alleine vor dem Tor fahrlässig gute Möglichkeiten. Erst ein Elfmeter, geschossen von Malaj brachte den FCC verdient in Führung. Die Coburg Locals machten lediglich durch Standards auf sich aufmerksam. Jedoch schoss Christian Wank mit Locals erster Chance das 1:1, das nennt man dann wohl effizient. In Hälfte zwei hatte der FCC zwar die klareren Chancen, doch das Spiel blieb zunächst ausgeglichen. Popp vergab aus viel versprechenden Positionen gute Chancen. Es musste wieder ein Elfmeter her, den Malaj sicher zum 2:1 einschob. Malaj war es auch, der nach schöner Vorarbeit von Steuerwald zum 3:1 für den FCC einnetzte. Locals verkürzte durch einen Elfmeter, geschossen von Wandrai auf 3:2. Wer gedacht hat jetzt wird es noch mal spannend, lag falsch, postwendend erhöhte der FCC durch Steuerwald auf 4:2. Die Vestekicker schraubten sogar das Ergebnis durch Karpf und Ehrlich auf 6:2 hoch. cs/hg