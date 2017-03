Szenen einer Poststelle: die Posttüre in Neustadt bei Coburg

Das Postemblem an der oberen Gebäudekante des Anwesens Bahnhofstraße 14 und ein Briefkasten unter dem Treppenaufgang erinnern noch daran, dass in diesem Anwesen das Neustadter Postamt untergebracht war - immerhin 69 Jahre lang! Am 30. März 1933 wurde damals dieser Neubau bezogen und der gesamte Dienstbetrieb in der Bahnhofstraße 14 aufgenommen. Vorher, vom 29. Dezember 1897 an, war die Post in der Bahnhofstraße 11 untergebracht, zunächst zur Miete, ab 1. August 1924 wurde das denkmalgeschützte Haus von der Deutschen Reichspost erworben.



Bis Juni 2002

Viele Neustadter sind im Neustadter Postamt in der Bahnhofstraße 14, oberhalb vom "Fuhrmann Fischer", jahrzehntelang ein- und ausgegangen, haben Briefe und Pakete gebracht und abgeholt und haben, weil früher ja kaum ein Privatmann ein eigenes Telefon hatte, in einer Telefonzelle die angemeldeten Ferngespräche geführt. Für die Firmentransporteure war es immer anstrengend, die Pakete die Eingangstreppe hinaufzutragen und sie durch zwei Türen bis zum Paketschalter zu schleppen. Im Juni 2002 erfolgte dann der Umzug der Post an den zentral gelegenen Arnoldplatz.



Auffällig ist die schwere, mit Kupfer beschlagene Eingangstür, die vom oberen Treppenabsatz in den Vorraum der Schalterhalle führte. An ihr sind reliefartig getriebene Bilder zu sehen, die Arbeitsvorgänge aus dem täglichen Postbetrieb in humorvoller Weise darstellen. In diesem Monat, am 30. März 2017, wird diese Tür 84 Jahre alt. Geschaffen wurde diese Tür von Richard Rother, der 1890 im Spessart als Sohn eines Amtsgerichtsrates im hessischen Bieber geboren wurde. Grundlage für seine künstlerische Laufbahn bildete der Besuch der Kunstgewerbeschule in Nürnberg in der Klasse des Bildhauers Professor Max Heilmaier. Im Jahre 1910 erhielt Richard Rother einen Platz in der Bildhauerklasse von Hermann Hahn an der Kunstakademie in München. Die finanziellen Verhältnisse seiner Mutter - sie erhielt nach dem Tod ihres Mannes nur eine schmale Pension - ließen es aber nicht zu, dass Richard Rother diese Bildhauerklasse besuchen konnte.



Freischaffender Bildhauer und Grafiker

Bekannt ist, dass Richard Rother bis 1914 in den Ateliers von verschiedenen Bildhauern in München, Offenbach, Frankfurt am Main sowie bei Professor Widmer in Nürnberg arbeitete und den Umgang mit den Materialien Holz, Stein und Stuck lernte. Nach 1918 wurde er in Kitzingen sesshaft. Seit dieser Zeit war er als freischaffender Bildhauer und Grafiker tätig. Richard Rothers Schaffen war vielseitig. Der Verein "Freunde mainfränkischer Kunst und Geschichte" brachte vor Jahren ein Buch über seine Holzschnitte heraus. Einige seiner Plastiken und Reliefs stehen in Weinbergen inmitten der mainfränkischen Landschaft. Porträts von Kaufleuten, Architekten und Komponisten entstanden als Holzschnitte, aber auch als plastische Werke in Bronze.



Quellen:

Wikipedia

Karl Friedrich Borneff, Coburg

(ehemaliger Kunsterzieher an der

Staatlichen Mittelschule Neustadt)



Geschichte der Stadt Neustadt im 20. Jahrhundert

(2. Band) von Helmut Scheuerich