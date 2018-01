Stoppschild übersehen: Autos kollidieren in Coburg

An der Kreuzung Ernst-Faber-Straße/Max-Brose-Straße in Coburg kam es Mittwoch um 22:15 Uhr zu einem folgenschweren Zusammenstoß zweier Autos.Dies berichtet die Polizei.



Ein 49-jähriger Coburger wollte mit seinem Auto von der Ernst-Faber-Straße kommend in Richtung Ketschendorfer Straße fahrend die dortige Kreuzung überqueren. Beim Überfahren der Kreuzung missachtete er allerdings ein Stoppschild und stieß mit dem Auto eines 59-jährigen Rödentalers zusammen, welcher die Max-Brose-Straße stadteinwärts in Richtung Anger befuhr.



Zum Unfallzeitpunkt war die Lichtzeichenanlage bereits außer Betrieb. Der Unfallverursacher hätte das Stoppschild beachten müssen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge massiv beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 25.000 Euro.



Zudem zogen sich beide Fahrzeugführer leichtere Verletzungen zu. Die beiden Autos waren so schwer beschädigt, dass sie durch einen Abschleppdienst geborgen werden mussten. Gegen den 49-jährigen Unfallverursacher ermittelt die Polizeiinspektion Coburg wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr sowie einem Verstoß nach der Straßenverkehrsordnung.