Sonnefeld und Meeder ziehen souverän ins Halbfinale ein

von CHRISTOPH BÖGER

Ebenfalls in der Runde der letzten Vier steht Kreisliga-Tabellenführer TSV Meeder, der gegen den ersatzgeschwächt angetretenen Ligakonkurrenten Sylvia Ebersdorf wenig Mühe hatte, um sicher mit 2:0 zu gewinnen. Im Kreis Kronach setzten sich der SV Friesen und der TSV Ludwigsstadt durch. Die vier Sieger von gestern Abend ermitteln am Ostermontag um 17 Uhr in zwei Halbfinalspielen die Finalisten des Toto-Pokals.



TBVfL Neustadt/Wildenheid

gegen TSV Sonnefeld 0:7 (0:3)

In einem einseitigen Pokalspiel wurde der TSV Sonnefeld seiner Favoritenrolle von Beginn an gerecht. Die Renk-Elf war in allen Belangen überlegen und kombinierte in einer fairen Begegnung gefällig. Nach der frühen Führung entschied einen Doppelschlag kurz vor der Pause endgültig die Partie.

Auch nach dem Wechsel kam der TBVfL kaum aus der eigenen Hälfte und musste den Klassenunterschied neidlos anerkennen, wobei man das Fehlen von Stammspielern auch sehr deutlich sah. Mit vier weiteren Treffern stellte der TSV den verdienten 0:7-Endstand her. Sonnefeld präsentierte sich in Meisterform und der TBVfL darf mit seinen Rückkehrern am Wochenende auf eine Überraschung gegen Pfarrweisach hoffen. - SR: Johannes Fröba (FC Stockheim). - Zuschauer: 125. - Tore: 0:1, 0:5, 0:6 Renk (8., 66., 79.), 0:2 Graf (39.), 0:3 Scheler (40.), 0:4, 0:7 Thyroff (59., 89.).



TSV Meeder gegen

SC Sylvia Ebersdorf 2:0 (0:0)

In einem guten Pokal-Viertelfinalspiel setzte sich vor 162 Zuschauern der TSV Meeder gegen den Ligakonkurrenten Sylvia Ebersdorf verdient durch. Meeder hatte in der 9. Minute die erste Großchance: Gemeinder zog eine genaue Flanke auf Knoch, dessen Kopfball aus sechs Metern lenkte der Gäste-Torwart Pätzold mit einer Glanzparade jedoch über die Latte. In der 11. Minute die erste Chance für die Gäste: Meyer kam aus acht Metern frei zum Schuss, doch Schlussmann Schultheiß reagierte prächtig und klärte per Fußabwehr.

In der 15. Minute nahm Knoch eine Ecke von Krumm direkt, scheiterte jedoch am Torwart. Bis zur Halbzeitpause hatte Meeder zwar eine Überlegenheit im Mittelfeld, konnte sich jedoch gegen die gut gestaffelte Gäste-Abwehr keine zwingenden Chancen mehr erspielen.

Nach der Pause dann fast ein Eigentor der Gäste: Torwart Pätzoldt klärte einen verunglückten Kopfball von Engelmann gerade noch per Faustabwehr. Meeder kam in der 60. Minute zum Führungstreffer: Einen Freistoß von Müller setzte Engelhardt per Kopf aus Nahdistanz unhaltbar ins kurze Eck. Die bis dahin defensiv eingestellten Gäste lockerten daraufhin die Abwehr: Kerl und Zapf scheiterten jedoch jeweils am guten Heimtorwart Schultheiß (65. und 70.). In der 72. Minute entschied dann Müller das Spiel für die Heimelf mit einem platzierten Aufsetzer aus 18 Metern. Ebersdorf konnte dem Spiel danach keine Wende mehr geben, der heimische TSV tat bis zum Schlusspfiff des souverän leitenden Schiedsrichter Kastner nicht mehr als nötig und zieht völlig verdient in die nächste Pokalrunde ein.