Sonnefeld: Kollision auf der Kreisstraße

Am Dienstag, gegen 9 Uhr, ereignete sich laut Polizei ein Verkehrsunfall auf der Industriestraße in Sonnefeld (Landkreis Coburg).



Eine 42-jährige Frau aus Lautertal fuhr mit ihrem Mercedes Sprinter in Sonnefeld die Straße Am Roten Hügel und wollte an der Einmündung zur Industriestraße einbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines 58-Jährigen aus Sonnefeld, der mit seinem VW Tiguan auf der Industriestraße fuhr.



Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Pkw des 58-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 14000 Euro.