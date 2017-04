So startet Bodo Busse als Intendant in Saarbrücken

von JOCHEN BERGER

Mit einem ehrgeizigen Programm startet Coburgs aus dem Amt scheidender Prinzipal Bodo Busse als neuer Generalintendant am Staatstheater Saarbrücken. Von der selten gespielten Rossini-Oper "Guillaume Tell" bis "Salome" von Richard Strauss, von Elfriede Jelineks "Das Licht im Kasten" bis Georg Büchners "Dantons Tod" spannt sich der Premieren-Reigen, den Busse am Donnerstag offiziell vorstellten. Dabei trägt Busses erster Spielplan in Saarbrücken in vielerlei Hinsicht Coburger Handschrift.





Coburgs Schauspieldriektor inszeniert in Saarbrücken



Denn unter den Regisseuren und Ausstattern finden sich auch eine Reihe von Künstlern, die am Landestheater bereits erfolgreich gearbeitet haben oder noch arbeiten. So bringt Coburgs Schauspieldirektor Matthias Straub das am Landestheater vor Jahren höchst erfolgreiche Rythm-and-Blues-Musical "Blues Brothers" mit (Premiere am 13. Januar). Puccinis "La Bohème" wird Tobias Heyder in Szene setzen, der in Coburg vor knapp einem Jahr Purcells "Dido and Aeneas" und "Riders to he Sea" von Ralph Vaughan Williams inszenierte.





"Der große Preis - Songs für Europa"



Jakob Peters-Messer, der Anfang April Richard Wagners "Parsifal" auf die Bühne brachte, wird bei "Salome" Regie führen (Premiere am 14. April 2018). Torsten Köhler, derzeit noch als Schauspieler in Coburg engagiert, wird seinen Einstand als Leiter der sogenannten Sparte 4 (gemeinsam mit Luca Pauer) mit seinem Liederabend "Der große Preis - Songs für Europa" geben.











Premieren-Kalender am Staatstheater Saarbrücken





10.9.2017 GUILLAUME TELL WILHELM TELL

Oper von Gioachino Rossini



15.9.2017 DAS LICHT IM KASTEN STRASSE? STADT? NICHT MIT MIR!

Schauspiel von Elfriede Jelinek



16.9.2017 NATHAN ODER DAS MÄRCHEN VON DER GLEICHHEIT

Nach Gotthold Ephraim Lessing



21.9.2017 WINNETOU

Eine Live-Hörspiel nach Karl May von Eike Hannemann



22.9.2017

Uraufführung

DER GROSSE PREIS SONGS FÜR EUROPA

Ein Liederabend von Thorsten Köhler



30.9.2017 DORNRÖSCHEN

Ballett von Stijn Celis nach Musik von Peter I. Tschaikowsky



1.10.2017 GOLD DER FISCHER UND SEINE FRAU

Musiktheater für ein junges Publikum von Leonard Evers



7.10.2017 REISE!REISER!

Eine Reise durch den Roman "Anton Reiser" von Karl Philipp Moritz



21.10.2017 LA BOHÈME

Oper von Giacomo Puccini



4.11.2017 JENSEITS VON FUKUYAMA

Schauspiel von Thomas Köck



5.11.2017 DIE KLEINE HEXE

Ein Familienstück für Menschen ab 6 Jahren von Otfried Preußler



11.11.2017 BEZAHLT WIRD NICHT!

Komödie von Dario Fo



9.12.2017 MY FAIR LADY

Musical von Frederick Loewe



15.12.2017 DIE LEIDEN DES JUNGEN WERTHER

Nach dem Roman von Johann Wolfgang Goethe

Alte Feuerwache



12.1.2018 WIR SIND DIE GUTEN SHOOT/GET TREASURE/REPEAT

Theaterstück von Mark Ravenhill



13.1.2018 BLUES BROTHERS

Rhythm-and-Blues-Musical von Matthias Straub



18.1.2018

Uraufführung

NEKROPOLIS

Ein virales Live-Hörspiel von Anita Augustin



27.1.2018 DER STURM EIN ZAUBERLUSTSPIEL

Oper von Frank Martin



9.2.2018

Uraufführung

BABEL

Produktion des Ensembles der Neugierigen



10.2.2018 VERLANGEN

Choreographien von Stijn Celis, Jiří Kylián und Andonis Foniadakis



8.3.2018 SOLARIS

Kammeroper von Michael Obst



9.3.2018 ANIMAL FARM FARM DER TIERE

Schauspiel nach dem Roman von George Orwell



17.3.2018 DANTONS TOD

Drama von Georg Büchner



25.3.2018 IPHIGENIE

Schauspiel nach Euripides



7.4.2018

Uraufführung

WIE HÄLTST DU"S MIT

Produktion des Jungen Ensembles



14.4.2018 SALOME

Musikdrama von Richard Strauss



3.5.2018

Uraufführung

INTENSITÄT

Choreographien von Shahar Biniamini und Stijn Celis



11.5.2018 COSÌ FAN TUTTE SO MACHEN ES ALLE

Oper von Wolfgang Amadeus Mozart