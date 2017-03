"Schwimmer" Häfner läuft davon

Obwohl ein Großteil der heimischen Langstreckenläufer nicht am Start, so errang der Bezirk Oberfranken West bei der oberfränkischen Meisterschaft im Zehn-Kilometerstraßenlauf eine Vielzahl von Titel und weiteren Podestplätze.

In Gaustadt bei Bamberg standen vor allem der Nachwuchs und die Senioren im Mittelpunkt. Diese Bezirksmeisterschaft fand im Rahmen des 8. Kaiserdomlauf bei besten Laufbedingungen auf einer 2,5 Kilometer langen Runde statt, die viermal zu laufen war.

Dieser Lauf stand ganz im Zeichen des deutschen Spitzenläufers über 3000 Meter-Hindernis Felix Hentschel von der LG Bamberg. Vom Start weg lief er an der Spitze ein einsames Rennen. Obwohl er seinen Streckenrekord aus dem Vorjahr verfehlte, siegte Hentschel hoch überlegen mit 31:17 Minuten.



Bauer war der Schnellste

Schnellster aus dem Raum Coburg/Lichtenfels war Seniorenläufer Alexander Bauer vom TV 48 Coburg als Gesamtneunter und Dritter der M40 mit 36:43 Minuten. Bei den Frauen war dies Sandra Nossek vom TSV Staffelstein, die als W45-Siegerin 43:17 Minuten lief, sowie Kathrin Werner vom Coburger Run and Bike-Team, die mit der gleichen Zeit die W20 gewann.

Zwölf Goldmedaillen war die tolle Ausbeute. Es fällt schwer, den wertvollsten Titel hervorzuheben. Und trotzdem sollte man einen Namen im Besonderen erwähnen: Das Lauftalent Jakob Häfner vom TV 48 Coburg. Der48er, der als Leistungssport Schwimmen betreibt und das Laufen nur nebenbei ausübt, überzeugte als klar überlegener Meister mit starken 19:50 Minuten. In der M55 wurde Wilfried Ziersch (TSV Sonnefeld) in 41:20 Meister. In de M60 gewann Alfons Meixner (TSV Staffelstein) in 42:43 Minuten und in der M70 hatte Reinhard Zimmermann (TSV Sonnefeld/51:05) die Nase vorn.

In der Teamwertung (M50 bis 55 und älter) siegte der TV 48 Coburg mit Michael Sauer, Dieter Schöpf und Wolfgang Thiem. Bei den Frauen überzeugte vor allem Sandra Nossek als Gesamtfünfte und Siegerin der W45 mit 43:17 Minuten.



Weitere Klassensieger

W20: Kathrin Werner (Run and Bike-Coburg 43:17); W50: Christine Schrenker (TV 48 Coburg) 45:04, W65: Christel Lendner (Run and Bike-Team Coburg) 53:05; W60: Christa Stöcker TSV Staffelstein.

Auch in den Nachwuchsklassen durften sich neben Jakob Häfner noch Cecil Kümpel in der W13 und Johanna Pomme in der WU18 (beide TSV Mönchröden) über einen Titel freuen. Weitere Podiumsplätze belegten in der M45 Holger Hennig (2.), in der U18 Kristof Kalocsai (2.) und in der U14 Miklos Kalocsai (3.).

In der Teamwertung der M35 bis 45 wurden Alexander Bauer, Holger Hennig und Laszlo Kalocsai (alle TV 48 Coburg) Dritte. In der MU14 gewann Hendrik Herrmann (TV Mönchröden) Silber und auch Sabrina Wiercinski (W35) sowie Kerstin Fischer-Mahr (W45/beide TSV Sonnefeld) gewannen Silber.