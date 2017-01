Sattelzug stellt sich bei Weichengereuth quer und blockiert Gleise

Gegen 4 Uhr kam bei Weichengereuth ein Sattelzug aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der glatten Fahrbahn ab, beschädigte einen Gartenzaun und eine Straßenlaterne, stellte sich quer und blockierte die B4 in Richtung Coburg. Der Fahrer blieb unverletzt und kam mit dem Schrecken davon . Der entstandene Sachschaden wird vorläufig auf 20.000 Euro geschätzt.Da der Lkw in der Nähe der Gleise zum Stehen gekommen war, musste die Bahnstrecke im Bereich des Güterbahnhofs gesperrt werden. Die Strecke zwischen Ebersdorf und Coburg musste zeitweise gesperrt werden. Die B4 in Richtung Coburg zwischen Coburg-Süd und Coburg-Frankenbrücke musste ebenfalls zeitweise gesperrt werden, ist inzwischen wieder freigegeben.