SEK-Einsatz in Coburg beendet: Erste Ermittlungsergebnisse - zwei Verletzte

In Coburg ist es im Bereich rund um die Angerturnhalle, am Rand der Coburger Innenstadt, zu einem SEK-Einsatz gekommen. Dabei hat das SEK die Haustür aufgerammt und das Haus gestürmt. Inzwischen ist der randalierende Mann, der den Einsatz durch die Bedrohung von Familienangehörigen ausgelöst hatte, laut Polizei festgenommen worden, es gibt erste polizeiliche Erkenntnisse. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Coburg haben die weiteren Ermittlungen übernommen. Bei dem Vorfall erlitten sowohl der Randalierer als auch ein Familienangehöriger leichte Verletzungen.





Familienangehörige mit dem Messer bedroht



Polizeisprecher Alexander Czech bestätigte, dass es einen Zugriff in einer Wohnung in der Ketschendorfer Straße gab, in der sich eine "renitente" Person befunden habe. Gegen 8:15 Uhr informierten Angehörige des psychisch auffälligen Mannes die Integrierte Leitstelle in Coburg, dass der 22-Jährige in einer Wohnung in der Ketschendorfer Straße drei Familienangehörige mit einem Messer bedrohe und gleichzeitig Geld von ihnen fordere.



Zwei Menschen leicht verletzt



Aufgrund dieser Erkenntnisse rückten die Polizeiinspektion Coburg und die umliegenden Dienststellen mit allen zur Verfügung stehenden Streifenbesatzungen zu dem Wohnhaus aus. Zur Bewältigung der möglichen Gefahrensituation kamen auch Spezialeinsatzkräfte der Polizei zum Einsatz. Gegen 10:30 Uhr konnten die Einsatzkräfte den 22-Jährigen in der Wohnung überwältigen und vorläufig festnehmen. Die ebenfalls anwesenden Familienangehörigen konnten die Wohnung daraufhin verlassen. Sie wurden anschließend ärztlich betreut. Der 22 Jahre alte Randalierer sowie ein 45-jähriges Familienmitglied erlitten leichte Verletzungen.

Beamte des #SEK haben einen 22-jährigen Mann festgenommen, der zuvor in einer Wohnung randalierte. Im Moment wird erörtert, was sich genau ereignet hat. https://t.co/uj2cLSBKcn https://t.co/YkIgsdkVjk — Polizei Oberfranken (@PolizeiOFR) 20. Dezember 2017



Kriminalbeamte haben in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft die weiteren strafrechtlichen Ermittlungen übernommen und prüfen derzeit die Hintergründe für das Verhalten des Mannes. Gleichzeitig prüft die Staatsanwaltschaft, ob gegen den Mann ein Haftgrund vorliegt oder ob er aufgrund seines Gesundheitszustandes in ein Bezirkskrankenhaus eingewiesen werden soll.