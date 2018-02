Rögener Hütte hat wieder einen Pächter

Große Erleichterung beim Heimat- und Bürgerverein Rögen: Nach langer Suche konnte endlich wieder ein Pächter für die "Rögener Hütte" gefunden werden. Das beliebte Ausflugsziel, das idyllisch zwischen den Stadtteilen Rögen und Löbelstein im Coburger Osten liegt, hatte fast zwei Jahre lang leer gestanden.



Herzstück des Vereins

"Wir freuen uns alle total", sagte Christine Gehring am Montag dem Tageblatt auf Anfrage. Die Rögener Hütte ist sozusagen das Herzstück des Vereins. Sie ist einst von vielen engagierten Mitgliedern in unzähligen Arbeitsstunden selbst errichtet worden. Ein möglicher Verkauf des Gebäudes stand deshalb auch nie zur Diskussion in den vergangenen zwei Jahren. Doch nun sind alle im Verein sehr froh, mit der Verpachtung nicht nur wieder Leben in die Hütte zu bekommen, sondern auch Geld in die Kasse. "Uns ist zuletzt ja auch der Fasching ,Sex in Ost' als zweitwichtigste Einnahmequelle weggebrochen", gibt Christine Gehring, deren Mann Andreas Gehring der Vorsitzende des Heimat- und Bürgervereins Rögen ist, zu Bedenken.



Wiedereröffnung noch im August

Neuer Pächter der Rögener Hütte ist Nico Theile, der zuletzt als Koch im "Mohritz" in Cortendorf tätig war. Die Wiedereröffnung ist nach Angaben des Heimat- und Bürgervereins noch für Mitte August geplant.