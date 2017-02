Rödentals "Kampfgeister" schlugen zu

von WOLFGANG DESOMBRE

Die SG Rödental richtete am Samstag den Offenen Bayernpokal im Point Fighting, Pointfighting Protect, Leichtkontakt, Vollkontakt, Low Kick und K-1 mit Newcomer. Mehr als 360 Athleten aus Österreich, Tschechien, Frankreich und Deutschland kämpften bei diesem Bayernpokal der WAKO Deutschland im Kickboxen um Pokale.

Er freue sich, dass die SG Rödental mit Jochen Paulfranz den Bayernpokal bereits zum zweiten Mal ausrichten darf, sagte Schirmherr und Landrat Michael Busch. Das zeige, dass auch das Kickboxen in der Sportregion Coburg einen hohen nationalen Stellenwert erreicht hat.



Busch: "Sehenswerte Sportart"

"Und fair betrieben, ist es eine durchaus sehenswerte und spannende Sportart und das kann man hier erleben". Kickboxen hat entsprechend dem deutschlandweiten Trend auch in Rödental in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen, betonte Rödentals Bürgermeister Marco Steiner. Jüngst hätten viele Sportler des Team der SG Rödental um Jochen Paulfranz für herausragende Erfolge auf Landes- und Bundesebene auszeichnet werden können.

"Der offene Bayernpokal ist für Rödental ein tolles sportliches Event. Mich begeistert dabei besonders der faire Umgang aller Sportler und Betreuer miteinander".



17 Lokalmatadoren am Start

Die Kampfsportabteilung der SG Rödental "Kampfgeist" trat gleich mit 17 Athleten bei diesem internationalen Wettkampf an. Das Nachwuchstalent der SG Rödental, Viktoria "Vicky" Linz, war Dritte bei den Weltmeisterschaften und konnte sich auch in Rödental durchsetzen.

In der Klasse bis 65 kg im Leichtkontakt hatte ihre Gegenerin bereits zur Hälfte der ersten Halbzeit aufgegeben.

Aber auch der Rödentaler Daniel Schober kann auf dieses Sportereignis positiv zurückblicken. "Dani geh nach vorn und mach keine Pause" rief Marco Spittela seinem Schützling zu, der dies beherzigte und den Kampf für sich entschied.

Tim Rüdenburg, dem Boxtrainer im Rödentaler "Kampfgeist" merkte man die fehlende Wettkampferfahrung an. Konditionell nicht auf 100 Prozent und zudem etwas nervös hatte er sichtliche Schwierigkeiten, seinen Gegner unter Kontrolle zu bekommen.



Abschlusskicks und lange Fäuste

Eine leichte, blutende Verletzung im Gesicht brachte Tim dann aus seinem Konzept. "Mach die Abschlusskicks und lange Fäuste", waren die Rufe seines Coaches in den Ring. Im Vollkontakt hatte er sein Debüt und konnte sich schließlich doch gegen seinen Gegner durchsetzen. Durch Disqualifizierung wegen Umklammerung wurde der Rödentaler schließlich Pokalsieger in der Wertung bis 86 kg. "Vollkontakt ist eben aufregend, zumal wenn deine eigenen Leute im Ring stehen", kommentierte Jochen Paulfranz diesen spannenden Kampf.

Alisa Janson (Kampfsportschule Bushido Coburg) musste gegen ihre Vereinskameradin Hannah Wagner im Leichtkontakt der Junioren -60 kg antreten. Da sich beide aus dem Training kennen, war der Ausgang des Fights durchaus spannend.

Gold holte sich schließlich Alisa Janson. Newcomer Janik Schellhorn hatte an diesem Tag "hart arbeiten" müssen, so die Worte seines Trainers Stefan Müller. In der Wertung bis 42 kg holte er sich Gold und in der Wertung bis 47 kg musste er sich mit dem 3. Platz zufrieden geben. Im Leichtkontakt Herren Newcomer -75 kg sicherte sich Benjamin Friedrich den 3. Platz.



Erfahrene Polizeibeamtin im Ring

Die Polizeibeamtin Julia Irmen hatte bereits gegen die mehrmalige Profimeisterin Christine Theiss gekämpft und jetzt über einen längeren Zeitraum pausiert. Julia Irmen ist 1984 in Stralsund an der Ostsee geboren. Nach dem Wehrdienst verschlug es sie im Oktober 2004 nach Deggendorf, wo sie eine Ausbildung zur Polizei-Vollzugsbeamtin bei der Bundespolizei-Abteilung Deggendorf machte. Nach zweieinhalb Jahren Ausbildung verrichtet sie heute in einer Einsatzhundertschaft in Deggendorf ihren Dienst.

Nach dem Gewinn der deutschen Meisterschaft in Straubing im August 2011 war sie für die Olympiaqualifikation für die Spiele 2012 in London nominiert. Leider verpasste sie in China denkbar knapp das begehrte Ticket für die Olympischen Spiele.

Im Profikickboxen ist sie zweifache Internationale Deutsche Meisterin, Weltmeisterin 2009 WAKO, Europameisterin 2013 WKU und dreifache Weltmeisterin 2013-2014 WKU.

Kai Becker hatte sie auf den Bayern Pokal vorbereitet. "Julia ist von mir", so ihr Trainer von Fighting Sports Team Becker in Deggendorf, der sich die herausragenden Erfolge auf die Fahne schreiben kann. Die Stärken von Julia Irmen seien ihre harten Schläge und harten Tritte. Sonst kämpfe sie in der Wertung bis 65 kg und in Rödental hätte sie in der Wertung +70 kg antreten müssen, erklärte Becker.

Als Profi falle es ihr nicht leicht, sich auf die Amateurkämpfe umzustellen. Hier habe sie keine zehn Runden Zeit sich auf ihre Gegnerin einzustellen. Bei dreimal zwei Minuten bedeute dies Tempo machen, so Becker. des



Mehr im Netz

www.sportdata.org/kickboxing