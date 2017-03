Riesige Bayern-Fahne gestohlen

von OLIVER SCHMIDT

Der Frust, die Wut und die Enttäuschung von Norbert Scholz sind kaum in Worte zu fassen. Die Gefühlslage des Vorsitzenden des Bayern-Fanclubs "Red Residenz Coburg 01" ist vielleicht noch am ehesten vergleichbar mit seiner Stimmung nach dem 1:2 des FC Bayern gegen Manchester United im 1999er Champions-League-Endspiel - damals versetzten zwei schmerzhafte Gegentore in der Nachspielzeit allen Bayern-Fans einen Tiefschlag. Jetzt kam der Schock sozusagen im "Vorspiel", bei den Vorbereitungen fürs "Traumspiel" im Sommer.



Unzählige Arbeitsstunden

Was ist passiert? Seit gut einem Jahr fiebern Norbert Scholz und seine vielen Mitstreiter dem Spiel gegen ihre Lieblinge vom FC Bayern entgegen. Es soll ein richtiges Spektakel werden im Sommer im Coburger Stocke-Stadion. Unter anderem haben sich die kreativen Fans ausgedacht, dass beim Einmarsch der beiden Mannschaften für etwa zwei Minuten eine riesige Bayern- und "Traumspiel"-Fahne über die komplette Sitzplatztribüne gespannt wird. Mit einem enormen zeitlichen Aufwand und sehr viel Liebe zum Detail ist diese Fahne in den vergangenen Monaten gestaltet und bemalt worden. Mitte Februar war das tolle Stück fertig - und die mehr als hundert Fanclub-Mitglieder, die am Entstehen beteiligt waren, konnten richtig stolz sein.



Doch nun das Drama: Die Fahne ist verschwunden! Oder, ganz konkret: Die Fahne ist gestohlen worden!

Gelagert war sie in einer leerstehenden Halle im Gewerbegebiet "Gebrannte Brücke" in Neustadt. Diese Halle, die an einen Sonderpostenmarkt angrenzt, hat zum 1. März einen neuen Mieter. Deshalb hatte Norbert Scholz vom Eigentümer einen Anruf bekommen, die Fahne möge bitte bis Ende Februar abgeholt und anderswo gelagert werden. Norbert Scholz organisierte 15 Leute, einen Lastwagen und einen Hubwagen - denn so einfach davon tragen lässt sich die Fahne nicht: Sie ist 50 Meter lang, 16 Meter breit und wiegt geschätzt 250 Kilogramm. Das bedeutet natürlich, dass auch der unbekannte Dieb nicht einfach in die Halle spaziert sein und die Fahne mitgenommen haben kann. Und genau hier setzt die Hoffnung von Norbert Scholz ein: "Ich erwarte, dass wir jetzt nicht weltweit ausgelacht werden, weil wir zu blöd sind, auf unsere Fahne aufzupassen. Nein, ich hoffe, dass Hinweise kommen, die helfen, die Tat aufzuklären."



So ist beispielsweise die Frage, ob jemand in den vergangenen zwei Wochen einen Lastwagen an der Halle hat stehen sehen. Einbruchsspuren an der Halle gibt es laut Scholz nicht. Er hält es für denkbar, dass sich jemand in den benachbarten Sonderpostenmarkt ("Thomas Philipps") hat einschließen lassen, um nach Ladenschluss von dort in die Halle zu gelangen.



Stecken andere Fans dahinter?

Die Bayern-Fans haben es allerdings nie an die große Glocke gehängt, wo sich die riesige Fahne befindet. "Wir haben auch ganz bewusst keine Fotos auf unsere Facebookseite gestellt", erklärt Norbert Scholz. Aber so nach und nach herumgesprochen habe sich die Aktion selbstverständlich schon, schließlich waren sehr viele Menschen daran beteiligt.



"Vielleicht bekommen wir ja bald einen Erpresserbrief", sagt Norbert Scholz mit einer Portion Galgenhumor. Ob 1860- oder Club-Fans dahinter stecken? Vielleicht könnte Norbert Scholz damit sogar besser leben als wenn die Fahne gar nicht mehr auftaucht. Zu viel Arbeit und Mühe steckt in dem Teil.



Keine Zeit mehr für einen Ersatz

"Ich denke etwa an eine 63-Jährige, die bei uns Mitglied ist, und die oft bis tief in die Nacht auf den Knien gerutscht ist und an der Fahne gearbeitet hat." Der materielle Schaden mag "nur" bei 2500 Euro liegen - der ideelle Wert ist unbezahlbar.



Der Fanclub wird auch keine Zeit mehr haben, eine neue Riesen-Fahne anzufertigen. "In voraussichtlich zwei Wochen bekommen wir den genauen Termin fürs Traumspiel mitgeteilt", erklärt Norbert Scholz, "dann haben wir die Hände voll zu tun mit anderen Dingen: allen voran mit dem Kartenvorverkauf oder auch einem Parkplatzkonzept."





Zeugen gesucht

Wer hat an der Lagerhalle in Neustadt (Gewerbegebiet "Gebrannte Brücke") in den vergangen zwei Wochen Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 09561/645209.