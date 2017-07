Radfahrer bei Unfall in Coburg schwer am Kopf verletzt

Schwere, aber nicht lebensgefährliche, Kopfverletzungen zog sich am Sonntag um kurz nach 18 Uhr ein 22-jähriger Radfahrer beim Sturz von seinem Fahrrad in Coburg zu. Der Student war laut Polizei Coburg gemeinsam mit zwei weiteren Radfahrern in der Glender Straße unterwegs, als er ohne Fremdeinwirkung von seinem Zweirad fiel und zu Boden stürzte.



Der junge Mann, der keinen Fahrradhelm trug, stürzte auf den Kopf und blieb zunächst bewusstlos auf der Straße liegen.



Er wurde vom Rettungsdienst ins Coburger Klinikum gebracht und dort stationär aufgenommen. Ein technischer Defekt am Fahrrad wird ausgeschlossen.