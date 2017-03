Pfefferspray vor Disco im Coburger Steinweg versprüht

In den frühen Morgenstunden des Freitags wurde die Coburger Polizei zu einer Diskothek in den Steinweg gerufen.Dort hatte ein unbekannter Täter vor dem Eingang offensichtlich ein Pfefferspray eingesetzt , wodurch zumindest eine Person leicht verletzt wurde. Der Grund für den Einsatz des Sprays konnte von den Beamten vor Ort nicht ermittelt werden.Zeugen des Vorfalls oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei Coburg in Verbindung zu setzen: Telefon: 09561/645-0.