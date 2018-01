Nur Schlussmann Tim Titze erreichte Normalform

Mit einem verdienten 28:24-Erfolg entführte der HSV Hannover, wie bereits berichtet, die beiden Punkte aus der Coburger HUK-Arena im Spiel gegen die HSC-Reserve, die vor allem in der ersten Halbzeit wenig überzeugend agierte. Nach einer Aufholjagd patzten die Spieler auch nach dem Wechsel zu häufig, so dass eine durchaus mögliche Wende ausblieb.

Die führende Eintracht Hildesheim setzte auch den TV Großwallstadt (2.) mit einem hauchdünnen 23:22-Erfolg Schach Matt und führt nun die 3. Liga ganz souverän an.



HSC 2000 Coburg II gegen

HSV Hannover 24:28 (12:14)

Die Coburger erwischten einen schlechten Start und waren lange Zeit dem Gegner deswegen auch spielerisch unterlegen. Aber auf einen sehr starken Tim Titze war Verlass, so dass die Tordifferenz halbwegs knapp blieb - 3:5 nach neun Minuten. Trotz eines Doppelpacks von Wolf und Wucherpfennig lag der HSC mit fünf Treffern zurück.

Bis zur Pause blieb das HSC-Spiel zumeist ungeordnet, erfreuliche Szenen waren Mangelware und außer drei schönen Anspiel von Johan Andresson an den Kreis blieb beim Gastgeber die Fehlerquote konstant und der 7:13-Rückstand nach knapp 23 Minuten klar. Fast wie aus dem Nichts steigerte sich der HSC aber, der nach dem 9:14 in den letzten drei Minuten vor dem Seitenwechsel endlich zeigte, dass man es deutlich besser kann. Nach Treffern von Johan Andersson (2) und Klihm trotz starker Behinderung war die Partie plötzlich wieder offen und nach weiteren fünf Minuten waren die Chancen der Coburger beim 15:15 enorm gestiegen.

Von einigen recht ominösen Entscheidungen der Referees ließen sich die Coburger mehr durcheinander bringen als die Konkurrenz und bekamen zudem Milan Mazic nie unter Kontrolle. Hannover nutzte jetzt nicht nur die Unterzahl des HSC, sondern auch deren sich wieder häufenden Fehler zum entscheidenden 16:21-Vorsprung aus (46.).

Torwart Tim Titze war mit seiner überdurchschnittlichen Leistung von neun Glanzparaden allein auf weiter Flur. Nachteilig für Coburger war ohne Zweifel, dass mit Kenny Schramm der eingespielte Partner von Andreas Wolf fehlte und damit auch dessen Tore, zudem konnte auch der Abwehrstratege Jonny Rivera nicht spielen.



Stimmen zum Spiel

HSC-Trainer Ralf Baucke: "Wir haben 20 Minuten gebraucht, um überhaupt ins Spiel zu kommen. Unsere Abwehr hat gar nicht stattgefunden. Ein wenig hat uns auch das Glück gefehlt: Innenpfosten und raus, drei Gegentore aus Abprallern haben in der Anfangsphase auch sehr weh getan. Im Großen und Ganzen bin ich jedoch mit dem Ergebnis zufrieden, denn die Mannschaft hat nie aufgesteckt. Die Schiedsrichter haben weniger Fehler gemacht als wir.

HSC-Co-Trainer Ronny Göhl: Ich glaube, dass wir durch viele technische Fehler Hannover aufgebaut haben. Sie mussten nicht gut spielen, um mit den beiden Punkten die Heimreise antreten zu können.

Johan Andersson (mit sechs Toren bester Coburger Werfer): Wir schmeißen zu viele Bälle weg. Die einfachen Fehler in der zweiten Hälfte waren letztlich das große Problem. Die Zeitstrafen sehe ich nicht so entscheidend, denn die Schiedsrichter haben auf beiden Seiten komisch gepfiffen.