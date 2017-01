Nightrun in Coburg: Stargast ist Joey Kelly

Rund um den 4. Coburger Sparkassen-Nightrun



Auch wenn er nicht durchgehalten hat: In gewisser Hinsicht hat es sich schon gelohnt, dass sich Timo Späth auf die Herausforderung "Wer ist so hart wie Joey Kelly?" eingelassen hat. Späth ging bei dem 301 Kilometer langen Extremlauf in Tansania mit an den Start, musste aber nach 68 Kilometern aufgeben. Nun kommt Joey Kelly nach Coburg: Der Musiker und Extremsportler werde zum 4. Coburger Nightrun kommen, verkündete am Donnerstag Jutta Kurt vom Organisationsteam der Running Bros.Der Verein hatte die Idee, den Lauf zu organisieren, nachdem andere derartige Veranstaltungen in Coburg nicht mehr stattfanden. Sechs Jahre sei das her, erinnert sich Jutta Kurt - und es sei gut und richtig gewesen, sich für die Vorbereitung des ersten Laufs eineinhalb Jahre Zeit zu nehmen. Denn es hängt viel dran, von der Erfassung der Anmeldungen über Genehmigungen bis hin zu den rund 100 Streckenposten, die am Laufabend an der rund zwei Kilometer langen Strecke stehen. "Und die müssen da vier Stunden stehen, egal ob es regnet oder nicht!", sagt Jutta Kurt.Sie selbst hat den Bühnenbereich unter sich und wird am Laufabend die Abläufe dort koordinieren. Selbst auf die Strecke konnte sie noch nie. "Dabei würde ich so gern einmal durch den Disco-Tunnel laufen." Damit ist die "Twilight-Zone" in der Schwarzen Allee hinter der IHK gemeint. "Die ist sehr beliebt bei den Läufern", erzählt Jutta Kurt. Jürgen Müller, Vorsitzender des Vereins "Hilfe für Nachbarn", kann den motivierenden Effekt von Musik und bunten Lichtern nur bestätigen. "Hilfe für Nachbarn" wird die Spende aus den Preisgeldern erhalten - auch das hat Tradition. "Wir wollen einen regionalen Verein unterstützen", betont Jutta Kurt.Rund 400 Starter haben sich schon angemeldet, es sollen aber noch mehr werden. Deshalb werden die RunningBros auch Aktionen in den Schulen durchführen. Rückertschule, Casimirianum und die Realschule CO II haben bereits zugesagt, an der "Laufschule" teilzunehmen. Schüler, die einen der Läufe absolvieren, können damit ihre Sportnote verbessern.Neu im Angebot des Nightruns ist der Staffellauf für zwei, der mit dem Hobbylauf stattfindet: Der Lauf umfasst insgesamt vier Kilometer, doch in der Staffel teilen sich zwei Läufer diese Strecke.Weil sich die RunningBros mit ihrem Nightrun und der Run-and-Bike-Night einen guten Namen als Veranstalter gemacht haben, wurde ihnen für 2017 ein weiterer Lauf angeboten: Am Samstag, 27. Mai, führt der "Luther-Lauf" vom Marktplatz zur Veste hoch (Streckenlänge: drei Kilometer). Anlass dafür sind die Landesausstellung und der Beginn der Reformation vor 500 Jahren. Wer sich für den Nightrun anmeldet, hat seinen Startplatz beim Luther-Lauf kostenlos.Samstag, 6. Mai. Meldeschluss (online) ist der 3. Mai ( www.nightrun-coburg.de ). Ausgabe der Startunterlagen am Freitag, 4. Mai, 15 bis 19 Uhr im "Sportland", Dörfles-Esbach (Ziegelei 10) und am Samstag, 5. Mai, 16 bis 20 Uhr, im Gymnasium Albertinum.Konzert mit Cris Rellah mit Band, Teilnehmer der Show "Voice of Germany" am Freitag, 5. Mai, 20 Uhr, im "Leise am Markt". Er wird auch beim Lauf am Samstag auf der Bühne stehen.Bambini-Lauf (500 Meter, Kinder bis sieben Jahre), Schüler-Lauf (zwei Kilometer, Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre), Hobby-Lauf (vier Kilometer, alle Altersklassen), Staffellauf (zwei mal zwei Kilometer, für Zweierteams, alle Altersklassen), Hauptlauf (zehn Kilometer, alle Altersklassen).Bambini-Lauf 18.30 Uhr, Schülerlauf 18.45 Uhr, Hobby- und Staffellauf 20 Uhr, Hauptlauf 21 Uhr.