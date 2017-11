Neustadter Einbrecher kommt mit Bewährungsstrafe davon

von unserer Mitarbeiterin Dagmar Dietrich



Viel Glück und jede Menge Pech hatte ein heute 36-jähriger Mann aus Litauen, der im November 2012 in ein Wohnhaus in Neustadt einbrach. Der Osteuropäer war damals über ein Kellerfenster in das Gebäude eingestiegen und hatte dort sogar passendes Aufbrechwerkzeug für einen dortigen Tresor gefunden. Er zog jedoch fast ohne Beute wieder ab.



Günstige Sozialprognose

Der Kronacher Amtsrichter Markus Läger setzte den Mann nun am Donnerstag nach siebenmonatiger Untersuchungshaft mit einer einjährigen Bewährungsstrafe wieder auf freien Fuß. In seiner Urteilsbegründung attestierte er dem Angeklagten, der in den vergangenen 15 Jahren drei Mal in Deutschland, fünf Mal in Litauen und zwei Mal im europäischen Ausland wegen einschlägiger Delikte bestraft wurde, unter anderem eine günstige Sozialprognose. Läger: "Vor allem wegen seiner familiären Bindung zu seinem Heimatland." Der Verurteilte versprach dem Richter, nach dem Prozess sofort dorthin zurückzukehren. Der Angeklagte wurde damals durch DNA-Spuren am Tatort überführt und Monate später von seinem Heimatland an die deutschen Behörden ausgeliefert.

Dem 36-Jährigen wurde zur Verhandlungseröffnung von der Staatsanwaltschaft noch vorgeworfen, dass er damals aus dem geknackten Tresor rund 45 000 Euro Bargeld und Schmuck im Wert von 5000 Euro erbeutet hätte. Am Ende des Prozesses zweifelten jedoch Richter und Anklagevertreter daran, dass Werte in dieser Höhe wirklich in dem Behältnis lagen.



"Es war kein Geld in dem Tresor, glauben Sie mir, ich sag' die Wahrheit", flehte der Angeklagte nach den Vorwürfen. Welche unglücklichen Umstände ihn zu dem Entschluss getrieben hatten, in das Haus einzusteigen, erzählte er dann. So sei er an dem Tattag mit rund 2500 Euro im Gepäck in das Bundesgebiet eingereist mit dem Ziel, in Coburg einen Gebrauchtwagen zu kaufen. Dann sei jedoch alles anders gekommen. In zwei Spielotheken in der Region habe er dann sein gesamtes Geld verzockt. "Ich dachte, ich kann es vermehren", jammerte er. Völlig pleite sei er dann nach Neustadt gefahren, um sich bei einem Bekannten einen Autoreifen reparieren zu lassen. Noch bevor er dort angekommen war, habe er zufällig das alte Haus entdeckt, den späteren Tatort. Da dort kein Licht brannte, habe er erst die Umgebung inspiziert. Der 36-Jährige: "Das Haus hat so baufällig ausgesehen, ich dachte, es ist nicht bewohnt. Es lag Müll herum."



Er wollte nichts beschädigen

Schließlich sei er über das Kellerfenster eingestiegen. "Ich wollte keine Türen kaputtmachen", sagte er kleinlaut. Bei der Wohnungsdurchsuchung und nach dem Fund von 160 Euro habe er den Tresor entdeckt. Glücklicherweise habe er im Keller dann auch noch die Flex gefunden. Nachdem er den Wertschrank nach mühevoller, schweißtreibender Arbeit geöffnet hatte, habe sich darin nur billiger Schmuck und kein Bargeld befunden.



Selten in den Tresor geschaut

Die angeblich Geschädigte sagte, dass ihr inzwischen gestorbener Ehemann, ehemals Gewerbetreibender, aus geschäftlichen Gründen immer sehr viel Bargeld im Haus hatte, manchmal auch in sechsstelliger Höhe. Obwohl erst vor einem Jahr bei ihnen eingebrochen wurde, habe man nichts an der Aufbewahrungsart geändert, sondern nur einen neuen, etwas besseren Tresor gekauft. Die Zeugin begründete dies mit den Worten: "Kannst ja nicht jedes Mal zur Bank, die ist doch 15 Kilometer entfernt." Ihr Ehemann habe später der Versicherung wohl nur einen Bargeldschaden von etwa 20 000 Euro gemeldet. Auf weitere intensive Nachfrage, räumte die Zeugin ein: "Ich kann nicht ausschließen, dass das Geld schon vor dem Einbruch von meinem Mann entnommen wurde. Ich habe so selten in den Tresor hineingeschaut." Der Schmuck sei jedoch mindestens 5000 Euro wert gewesen.



"Ich kann es nicht mehr als sicher ansehen, dass wirklich Geld vorhanden war", sagte nun auch Staatsanwalt Alexander Sell. Dennoch müsse der Angeklagte wegen Einbruchdiebstahls verurteilt werden, da er in das Haus zumindest eingebrochen sei. "Es war eine Spontantat, nicht geplant", bat Verteidiger Michael Linke zu berücksichtigen. Er sicherte dem Gericht zu: "Mein Mandant wird in Deutschland sicher keine Straftat mehr begehen."