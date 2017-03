Neustadt bei Courg: Mann schlägt Freundin mit Fäusten

Am Donnerstagmorgen kam es in einer Wohnung in der Eisfelder Straße zu einer Auseinandersetzung. Der 27-jährige Wohnungsinhaber ist aus einer Nichtigkeit heraus mit seiner 31-jährigen Freundin in Streit geraten.



Laut Angaben der Polizeiinspektion Coburg eskalierte dieser derart, dass der Mann die Frau aus der Wohnung warf und dabei auch noch mit Fäusten auf sie einschlug. Die Frau wurde leicht verletzt. Den 31-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung.